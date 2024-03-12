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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

К уличному художнику из Екатеринбурга пришли с обысками

Силовики пришли в квартиру художника из Екатеринбурга с обысками

12 марта 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney

К уличному художнику из Екатеринбурга пришли с обысками

В Екатеринбурге в квартире уличного художника Ильи Чистых проходят обыски. Предварительно известно, что приезд с обысками может быть связан с уголовным делом Петра Верзилова*.

Об этом сообщает издание «Сетевые свободы». Напомним, что Верзилова* обвиняют в госизмене. Теперь стражи порядка проводят проверки всех его знакомых. Известно, что обыски проходят сразу в нескольких российских городах.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об оправдании терроризма открыли в отношении свердловского неопятидесятника. Также ранее в Екатеринбурге была задержана девушка с двойным гражданством (РФ и США). Ее обвиняют в госизмене.

* Признан в РФ иноагентом.

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#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Силовики#Художник#18+#Екатеринбург#Госизмена#Обыски#Дарья Сорокина
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