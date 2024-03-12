Силовики пришли в квартиру художника из Екатеринбурга с обысками

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Об этом сообщает издание «Сетевые свободы». Напомним, что Верзилова* обвиняют в госизмене. Теперь стражи порядка проводят проверки всех его знакомых. Известно, что обыски проходят сразу в нескольких российских городах.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об оправдании терроризма открыли в отношении свердловского неопятидесятника. Также ранее в Екатеринбурге была задержана девушка с двойным гражданством (РФ и США). Ее обвиняют в госизмене.
* Признан в РФ иноагентом.