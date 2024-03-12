tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Сотрудник УВЗ сломал челюсть своему коллеге в Нижнем Тагиле

Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле жестоко избил коллегу и сломал ему челюсть

12 марта 2024, 07:06
Фото: 1MI

Сотрудник УВЗ сломал челюсть своему коллеге в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле один из сотрудников УВЗ набросился на своего коллегу и избил его. Инцидент произошел 23 октября 2023 года.

Пострадавший в день ЧП работал за сварным столом. В какой-то момент к нему подошел другой сотрудник цеха и начал ругаться. По словам мужчины, агрессор сперва долго кричал, потом стал его толкать и бить, а также угрожать ударить молотком и отрезать руки болгаркой, пишет Е1.

Рабочий попытался позвонить мастеру, однако нападавший ударил его в челюсть металлическим предметом, который был зажат у него в руке. После этого пострадавшего отвезли в больницу, где диагностировали ему перелом челюсти.

Напомним, 8 марта 2024 года в Екатеринбурге местный житель избил двух студентов, которые громко слушали музыку, а также соседку. До нападения на соседей мужчина бил и свою супругу.

Мужчина избил женщину в Нижнем Тагиле и украл ее вещи
Узнать подробнее
Читайте также:
Сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзакеПодростки устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки в Нижнем ТагилеЖители Нижнего Тагила вымогали деньги под угрозой расправы
#Нижний Тагил#Травма#Больница#Полиция#Рабочий#Сотрудник#Криминал#Нападение#ЧП#УВЗ#Коллеги#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Избил#Инцидент
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08