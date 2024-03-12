Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле жестоко избил коллегу и сломал ему челюсть

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Пострадавший в день ЧП работал за сварным столом. В какой-то момент к нему подошел другой сотрудник цеха и начал ругаться. По словам мужчины, агрессор сперва долго кричал, потом стал его толкать и бить, а также угрожать ударить молотком и отрезать руки болгаркой, пишет Е1.
Рабочий попытался позвонить мастеру, однако нападавший ударил его в челюсть металлическим предметом, который был зажат у него в руке. После этого пострадавшего отвезли в больницу, где диагностировали ему перелом челюсти.
Напомним, 8 марта 2024 года в Екатеринбурге местный житель избил двух студентов, которые громко слушали музыку, а также соседку. До нападения на соседей мужчина бил и свою супругу.