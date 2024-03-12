Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле жестоко избил коллегу и сломал ему челюсть

Пострадавший в день ЧП работал за сварным столом. В какой-то момент к нему подошел другой сотрудник цеха и начал ругаться. По словам мужчины, агрессор сперва долго кричал, потом стал его толкать и бить, а также угрожать ударить молотком и отрезать руки болгаркой, пишет Е1.