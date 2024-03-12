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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В школах сел под Нижним Тагилом построят спортплощадку и спортзал

Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом

12 марта 2024, 14:09
Фото: 1MI

В школах сел под Нижним Тагилом построят спортплощадку и спортзал

В селах Краснополье и Покровское под Нижним Тагилом капитально отремонтируют для школьников спортзал и построят новую спортплощадку. Объявлено две закупки.

Так, в Краснополье до 15 июля 2024 года подрядной организации, которая выиграет тендер, необходимо капитально отремонтировать спортивный зал в МБОУ СОШ №21. Здание расположено на улице Мира, 1А.

Известно, что помещение площадью 173,3 квадратных метра является одноэтажным. В зале дощатые полы, центральное отопление, скважина-водопровод и бетонное крыльцо. Согласно документации, подрядчики будут проводить общестроительные работы, ремонтировать отопление и вентиляцию, электрооборудование не только в самом спортзале, но также в раздевалках, кладовой, тамбуре и снарядной комнате. На это выделено почти 5,4 миллиона рублей.

В Покровском работы по обустройству спортивной площадки будут проводиться у школы №10 на улице Школьная, 11А. Объект должен быть готов к 15 августа 2024 года.

Площадь в границе благоустройства составит четыре тысячи квадратных метров. Для школьников оборудуют поле для футбола, беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Поставят и другое спортивное оборудование и тренажеры. Кроме того, на площадке сделают освещение. На эти работы готовы выделить 20,9 миллиона рублей.

А Нижнем Тагиле должны построить большую спортплощадку у школы №44. Сейчас комиссия выбирает победителя электронного аукциона.

3 школы и спортплощадка: в Нижнем Тагиле продолжается модернизация учебных заведений
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