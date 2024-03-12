Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом

Известно, что помещение площадью 173,3 квадратных метра является одноэтажным. В зале дощатые полы, центральное отопление, скважина-водопровод и бетонное крыльцо. Согласно документации, подрядчики будут проводить общестроительные работы, ремонтировать отопление и вентиляцию, электрооборудование не только в самом спортзале, но также в раздевалках, кладовой, тамбуре и снарядной комнате. На это выделено почти 5,4 миллиона рублей.