Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Так, в Краснополье до 15 июля 2024 года подрядной организации, которая выиграет тендер, необходимо капитально отремонтировать спортивный зал в МБОУ СОШ №21. Здание расположено на улице Мира, 1А.
Известно, что помещение площадью 173,3 квадратных метра является одноэтажным. В зале дощатые полы, центральное отопление, скважина-водопровод и бетонное крыльцо. Согласно документации, подрядчики будут проводить общестроительные работы, ремонтировать отопление и вентиляцию, электрооборудование не только в самом спортзале, но также в раздевалках, кладовой, тамбуре и снарядной комнате. На это выделено почти 5,4 миллиона рублей.
В Покровском работы по обустройству спортивной площадки будут проводиться у школы №10 на улице Школьная, 11А. Объект должен быть готов к 15 августа 2024 года.
Площадь в границе благоустройства составит четыре тысячи квадратных метров. Для школьников оборудуют поле для футбола, беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Поставят и другое спортивное оборудование и тренажеры. Кроме того, на площадке сделают освещение. На эти работы готовы выделить 20,9 миллиона рублей.
А Нижнем Тагиле должны построить большую спортплощадку у школы №44. Сейчас комиссия выбирает победителя электронного аукциона.