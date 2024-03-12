Свердловская певица Клава Кока заработала состояние в запрещенной социальной сети

По некоторым данным, заработки блогеров в этой соцсети увеличились на 35% по сравнению с показателем, который был годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости». Фирмы потратили порядка 900 миллионов на рекламные интеграции у блогеров в этой соцсети за год.