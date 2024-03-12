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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Певица Клава Кока из Екатеринбурга заработала 21 миллион в запрещенной соцсети

Свердловская певица Клава Кока заработала состояние в запрещенной социальной сети

12 марта 2024, 13:40
Фото: со страницы Клавы Коки

Певица Клава Кока из Екатеринбурга заработала 21 миллион в запрещенной соцсети

Певица из Свердловской области заработала в одной из соцсетей больше других звезд. За прошедший год Клава Кока получила в Instagram* заработок в размере 21,2 миллиона.

По некоторым данным, заработки блогеров в этой соцсети увеличились на 35% по сравнению с показателем, который был годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости». Фирмы потратили порядка 900 миллионов на рекламные интеграции у блогеров в этой соцсети за год.

Отмечается, что коммерческий пост выложить в соцсети исполнительницы стоит от 527 тысяч до почти трех миллионов, а сторис — от 260 до 750 тысяч.

Ранее сообщалось, что Клава Кока поделилась серией фото со своим женихом.

* — запрещена в России

#Экономика#Деньги#Соцсети#Реклама#Певица#Заработок#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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