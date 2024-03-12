Свердловская певица Клава Кока заработала состояние в запрещенной социальной сети

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По некоторым данным, заработки блогеров в этой соцсети увеличились на 35% по сравнению с показателем, который был годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости». Фирмы потратили порядка 900 миллионов на рекламные интеграции у блогеров в этой соцсети за год.
Отмечается, что коммерческий пост выложить в соцсети исполнительницы стоит от 527 тысяч до почти трех миллионов, а сторис — от 260 до 750 тысяч.
Ранее сообщалось, что Клава Кока поделилась серией фото со своим женихом.
* — запрещена в России