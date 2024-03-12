Тагильчане будут «спасать» утопающих на воде

Сейчас в Нижнем Тагиле, как и везде, начинается таяние льда на водоемах. Зачастую, люди бывают неосторожны и это приводит к их гибели. Помимо отработки навыков различных способов спасения присутствующим покажут как правильно выбрасывать спасательные средства.