Тагильчане будут «спасать» утопающих на воде

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Приглашаются все жители города, желающие получить полезные навыки, волонтеры и добровольцы. Спасатели обещают, что будет интересно и познавательно, а такие практические занятия необходимы всем.
Сейчас в Нижнем Тагиле, как и везде, начинается таяние льда на водоемах. Зачастую, люди бывают неосторожны и это приводит к их гибели. Помимо отработки навыков различных способов спасения присутствующим покажут как правильно выбрасывать спасательные средства.
Практическое занятие пройдет 23 марта в 13.00 на улице Водной, 12. Именно там находится территория спасательной станции.
Ежегодно в Свердловской области на водоемах погибают люди. Часть из них — из-за некрепкого льда. В связи с этим сотрудники МЧС проводят с жителями профилактические беседы.