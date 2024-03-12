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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Нижнем Тагиле состоятся учения по спасению людей на водных объектах

Тагильчане будут «спасать» утопающих на воде

12 марта 2024, 10:15
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле состоятся учения по спасению людей на водных объектах

23 марта в Нижнем Тагиле специалисты МБУ «Центр защиты населения» для всех желающих проведут учения, чтобы показать, как правильно спасать людей на реках, прудах и озерах.

Приглашаются все жители города, желающие получить полезные навыки, волонтеры и добровольцы. Спасатели обещают, что будет интересно и познавательно, а такие практические занятия необходимы всем.

Сейчас в Нижнем Тагиле, как и везде, начинается таяние льда на водоемах. Зачастую, люди бывают неосторожны и это приводит к их гибели. Помимо отработки навыков различных способов спасения присутствующим покажут как правильно выбрасывать спасательные средства.

Практическое занятие пройдет 23 марта в 13.00 на улице Водной, 12. Именно там находится территория спасательной станции.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Ежегодно в Свердловской области на водоемах погибают люди. Часть из них — из-за некрепкого льда. В связи с этим сотрудники МЧС проводят с жителями профилактические беседы.

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