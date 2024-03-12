Тагильчане могут поучаствовать в создании проекта ремонта моста через реку в Уральце

Объект, который будет реконструироваться, находится на улице 8 Марта. Теперь все желающие могут в течение 10 дней представить свои предложения по проекту. Обратиться тагильчане могут в Управление архитектуры и градостроительства. Оно находится на улице Красноармейской, 36. Примут посетителей в кабинете №15.