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В Нижнем Тагиле подготовят проект планировки ремонта моста в Уральце

Тагильчане могут поучаствовать в создании проекта ремонта моста через реку в Уральце

12 марта 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле подготовят проект планировки ремонта моста в Уральце

ООО «Кадастровое бюро» займется проектами планировки и межевания для реконструкции моста через реку Мартьян. Объект расположен в поселке Уралец. Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Объект, который будет реконструироваться, находится на улице 8 Марта. Теперь все желающие могут в течение 10 дней представить свои предложения по проекту. Обратиться тагильчане могут в Управление архитектуры и градостроительства. Оно находится на улице Красноармейской, 36. Примут посетителей в кабинете №15.

«Кадастровое бюро» должно получить техзадание на разработку проекта и сдать его до 26 марта 2024 года. Срок контроля за исполнением постановления определен 15 мая.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будет реконструирован «Олимпийский» мост на улице Космонавтов. При этом движение для транспорта перекрывать не будут, так как подрядчики займутся ремонтом опор. Работы строители начнут в середине мая и окончат в середине сентября. Сейчас комиссия выбирает победителя электронного аукциона.

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