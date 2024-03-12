Тагильчане могут поучаствовать в создании проекта ремонта моста через реку в Уральце

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
Объект, который будет реконструироваться, находится на улице 8 Марта. Теперь все желающие могут в течение 10 дней представить свои предложения по проекту. Обратиться тагильчане могут в Управление архитектуры и градостроительства. Оно находится на улице Красноармейской, 36. Примут посетителей в кабинете №15.
«Кадастровое бюро» должно получить техзадание на разработку проекта и сдать его до 26 марта 2024 года. Срок контроля за исполнением постановления определен 15 мая.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будет реконструирован «Олимпийский» мост на улице Космонавтов. При этом движение для транспорта перекрывать не будут, так как подрядчики займутся ремонтом опор. Работы строители начнут в середине мая и окончат в середине сентября. Сейчас комиссия выбирает победителя электронного аукциона.