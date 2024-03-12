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В Нижнем Тагиле на встречу с молодежью приехал Герой России Николай Ярцев

Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе

12 марта 2024, 13:30
Фото: Региональный центр патриотического воспитания

В Нижнем Тагиле на встречу с молодежью приехал Герой России Николай Ярцев

Человек, который боролся с бандформированиями на Северном Кавказе во время Чеченских кампаний, приехал в Нижний Тагил по региональной программе Всемирного фестиваля молодежи.

В Нижнем Тагиле с воспитанниками молодежных патриотических организаций встретился герой России Николай Ярцев. Он приехал в Свердловскую область в составе делегации Героев России на форум «Действуй ради Отечества», который приурочен к Всемирному фестивалю молодежи. Об этом сообщил представитель областного Центра патриотического воспитания Василий Кошмар.

Герои России работают в разных городах Свердловской области с 11 марта. В течение трех дней они проведут более 40 встреч. Среди них — как участники боевых действий в Афганистане и Чечне, так и герои СВО.

Фото: Региональный центр патриотического воспитания

Николай Ярцев — уроженец Лисичанска в ЛНР, военный летчик. Участвовал в афганской компании, боевых действиях в Таджикистане, боролся с бандформированиями на Северном Кавказе. В августе 1999 года, выполняя боевое задание на вертолете Ми-24, разбомбил зенитную установку и миномет террористов, а затем ликвидировал семерых боевиков.

Ярцев получил звание Героя России и медаль «Золотая звезда» в 2000 году.

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