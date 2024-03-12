Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Нижнем Тагиле с воспитанниками молодежных патриотических организаций встретился герой России Николай Ярцев. Он приехал в Свердловскую область в составе делегации Героев России на форум «Действуй ради Отечества», который приурочен к Всемирному фестивалю молодежи. Об этом сообщил представитель областного Центра патриотического воспитания Василий Кошмар.
Герои России работают в разных городах Свердловской области с 11 марта. В течение трех дней они проведут более 40 встреч. Среди них — как участники боевых действий в Афганистане и Чечне, так и герои СВО.
Николай Ярцев — уроженец Лисичанска в ЛНР, военный летчик. Участвовал в афганской компании, боевых действиях в Таджикистане, боролся с бандформированиями на Северном Кавказе. В августе 1999 года, выполняя боевое задание на вертолете Ми-24, разбомбил зенитную установку и миномет террористов, а затем ликвидировал семерых боевиков.
Ярцев получил звание Героя России и медаль «Золотая звезда» в 2000 году.