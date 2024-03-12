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В Нижнем Тагиле спасатели получат спецавтомобиль за 3,5 млн рублей

Тагильские спасатели будут ездить на новом автомобиле за 3,5 млн рублей

12 марта 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле спасатели получат спецавтомобиль за 3,5 млн рублей

Аварийно-спасательное авто, о закупке которого объявила администрация Нижнего Тагила, должен быть отечественного производства.

Мэрия Нижнего Тагила собирается купить аварийно-спасательный автомобиль стоимостью около 3,5 млн рублей. Главное требование — транспортное средство должно быть отечественного производства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, выяснила редакция TagilCity.ru.

Информация о начале поиска подрядчика размещена 11 марта, исполнитель контракта будет определен через 10 дней.

Он должен будет поставить для мэрии аварийно-спасательный автомобиль с бензиновым двигателем и инжекторной подачей топлива. Марка бензина — АИ-92. Машина предназначена для городского Центра защиты населения.

Напомним, что закупка иностранной автомобильной техники, которая используется службами, обеспечивающими безопасность государства, запрещена. Постановление об этом российское правительство утвердило в апреле 2020 года.

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#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автомобиль#Закупки#Мэрия#Екатеринбург#Спасательные службы#Дарья Бобровицкая
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