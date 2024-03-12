Тагильские спасатели будут ездить на новом автомобиле за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Мэрия Нижнего Тагила собирается купить аварийно-спасательный автомобиль стоимостью около 3,5 млн рублей. Главное требование — транспортное средство должно быть отечественного производства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, выяснила редакция TagilCity.ru.
Информация о начале поиска подрядчика размещена 11 марта, исполнитель контракта будет определен через 10 дней.
Он должен будет поставить для мэрии аварийно-спасательный автомобиль с бензиновым двигателем и инжекторной подачей топлива. Марка бензина — АИ-92. Машина предназначена для городского Центра защиты населения.
Напомним, что закупка иностранной автомобильной техники, которая используется службами, обеспечивающими безопасность государства, запрещена. Постановление об этом российское правительство утвердило в апреле 2020 года.
В Свердловской области потратят 1,5 млрд рублей на закупку новых автобусов.