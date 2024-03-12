Тагильские спасатели будут ездить на новом автомобиле за 3,5 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила собирается купить аварийно-спасательный автомобиль стоимостью около 3,5 млн рублей. Главное требование — транспортное средство должно быть отечественного производства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, выяснила редакция TagilCity.ru.