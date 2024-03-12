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В Свердловской области расширят «трассу смерти», чтобы уменьшить число аварий

«Трассу смерти» в Свердловской области сделают четырехполосной

12 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI

В Свердловской области расширят «трассу смерти», чтобы уменьшить число аварий

Пятикилометровый участок на Режевском тракте в Свердловской области дорожники планируют расширить до четырех полос, чтобы сократить число ДТП.

Часть Режевского тракта в Свердловской области, который часто называют «трассой смерти» из-за большого числа тяжелых ДТП, планируют расширить до четырех полос. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

Работы пройдут на участке длиною в пять километров — от Старопышминска до Монетного. Как подчеркнули дорожники, этот участок трассы очень загружен, ежедневно здесь проходит не менее 26 тысяч машин. Водителям приходится снижать скорость даже если нет заторов, так как плотность движения высокая практически в любое время суток.

Помимо работ по расширению трассы дорожники планируют оборудовать пешеходный переход с освещением у садов «Вишенка». Кроме того, будет отремонтирована автобусная остановка «Река Мочаловка».

В Нижнем Тагиле для ремонта плотины построят временный мост.

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#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Ремонт дорог#Трасса#Дорожное движение#Екатеринбург#Автомобили#Режевский тракт#Дарья Бобровицкая
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