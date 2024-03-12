«Трассу смерти» в Свердловской области сделают четырехполосной

Работы пройдут на участке длиною в пять километров — от Старопышминска до Монетного. Как подчеркнули дорожники, этот участок трассы очень загружен, ежедневно здесь проходит не менее 26 тысяч машин. Водителям приходится снижать скорость даже если нет заторов, так как плотность движения высокая практически в любое время суток.