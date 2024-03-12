«Трассу смерти» в Свердловской области сделают четырехполосной

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Часть Режевского тракта в Свердловской области, который часто называют «трассой смерти» из-за большого числа тяжелых ДТП, планируют расширить до четырех полос. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Работы пройдут на участке длиною в пять километров — от Старопышминска до Монетного. Как подчеркнули дорожники, этот участок трассы очень загружен, ежедневно здесь проходит не менее 26 тысяч машин. Водителям приходится снижать скорость даже если нет заторов, так как плотность движения высокая практически в любое время суток.
Помимо работ по расширению трассы дорожники планируют оборудовать пешеходный переход с освещением у садов «Вишенка». Кроме того, будет отремонтирована автобусная остановка «Река Мочаловка».
В Нижнем Тагиле для ремонта плотины построят временный мост.