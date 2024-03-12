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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В полиции установили участников подростковой драки с битами в Нижнем Тагиле

Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция

12 марта 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney

В полиции установили участников подростковой драки с битами в Нижнем Тагиле

Все участники жестокой драки с битами в Нижнем Тагиле учатся в школах, а один из них состоит на учете из-за употребления алкоголя.

В полиции установили некоторых участников драки с битами, которая произошла в Нижнем Тагиле в субботу, 9 марта. Подросткам по 16 лет, они учатся в разных школах Нижнего Тагила. Один из них уже попадал в поле зрения инспекторов ПДН из-за употребления алкоголя. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Двум участникам конфликта потребовалась медицинская помощь, уточнил Горелых. Остальных драчунов все еще ищут.

Пока никто из участников конфликта заявление в полицию не написал, однако полномасштабная проверка все равно будет проведена. По ее итогам сотрудники УМВД примут процессуальное решение.

В Нижнем Тагиле две школьницы подрались из-за молодого человека.

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#Нижний Тагил#Проверка#Полиция#Подростки#Криминал#Массовая драка#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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