Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В полиции установили некоторых участников драки с битами, которая произошла в Нижнем Тагиле в субботу, 9 марта. Подросткам по 16 лет, они учатся в разных школах Нижнего Тагила. Один из них уже попадал в поле зрения инспекторов ПДН из-за употребления алкоголя. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.
Двум участникам конфликта потребовалась медицинская помощь, уточнил Горелых. Остальных драчунов все еще ищут.
Пока никто из участников конфликта заявление в полицию не написал, однако полномасштабная проверка все равно будет проведена. По ее итогам сотрудники УМВД примут процессуальное решение.
В Нижнем Тагиле две школьницы подрались из-за молодого человека.