Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция

В полиции установили некоторых участников драки с битами, которая произошла в Нижнем Тагиле в субботу, 9 марта. Подросткам по 16 лет, они учатся в разных школах Нижнего Тагила. Один из них уже попадал в поле зрения инспекторов ПДН из-за употребления алкоголя. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.