Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов

Рекомендация касается преимущественно школ, где расположены избирательные участки. Сообщается, что с 14 по 16 марта учебным заведениям все же рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Помимо этого можно включить в образовательный процесс внеурочную деятельность.