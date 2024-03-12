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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Нижнем Тагиле школы сами организуют образовательный процесс в день выборов

Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов

12 марта 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле школы сами организуют образовательный процесс в день выборов

Руководители школ Нижнего Тагила в день выборов самостоятельно решают, как организовать образовательный процесс в день выборов. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в управлении образования мэрии города.
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Выборы

Рекомендация касается преимущественно школ, где расположены избирательные участки. Сообщается, что с 14 по 16 марта учебным заведениям все же рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Помимо этого можно включить в образовательный процесс внеурочную деятельность.

Решение принимает образовательная организация самостоятельно, — передает Управление образования в ответ на запрос редакции.

Ряд школ уже прислушались к этому. Как сообщалось ранее, кто-то идет в библиотеки, кто-то на экскурсии, а кто-то в кино.

Наш класс выбирал между музеем и кинотеатром. В итоге выбрали кино, поэтому в четверг идут на фильм. На следующий день будет дистант, — рассказала редакции TagilCity.ru мама ученицы второго класса школы №69 на ГГМ.

А некоторые учащиеся школы №32 записаны в Историко-краеведческий музей. Ряд учащихся будут проходить занятия в дистанционном формате.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в России с 15 по 17 марта. Граждане могут проголосовать как на избирательном участке, так и дистанционно.

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