Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Рекомендация касается преимущественно школ, где расположены избирательные участки. Сообщается, что с 14 по 16 марта учебным заведениям все же рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Помимо этого можно включить в образовательный процесс внеурочную деятельность.
Решение принимает образовательная организация самостоятельно, — передает Управление образования в ответ на запрос редакции.
Ряд школ уже прислушались к этому. Как сообщалось ранее, кто-то идет в библиотеки, кто-то на экскурсии, а кто-то в кино.
Наш класс выбирал между музеем и кинотеатром. В итоге выбрали кино, поэтому в четверг идут на фильм. На следующий день будет дистант, — рассказала редакции TagilCity.ru мама ученицы второго класса школы №69 на ГГМ.
А некоторые учащиеся школы №32 записаны в Историко-краеведческий музей. Ряд учащихся будут проходить занятия в дистанционном формате.
Напомним, выборы президента РФ пройдут в России с 15 по 17 марта. Граждане могут проголосовать как на избирательном участке, так и дистанционно.