В Екатеринбурге уволили сотрудников ТЦ «Гринвич» за видео с пьяной потасовкой

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Екатеринбурге двоих продавцов точки «Тинькофф» в ТЦ «Гринвич» уволили из-за видео, которое молодые люди сняли в стенах торгового центра. Руководству не понравилось, что сотрудники обнародовали некрасивый инцидент с дракой между охранниками и нетрезвым посетителем. Об этом пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Как рассказали молодые люди, они не знали, что в «Гринвиче» существует запрет снимать подобные видео. При поступлении на работу их об этом никто не предупредил.
Одной из уволенных девушек не было 18 лет. Она работала без трудового договора. Второй сотрудник работал по договору ГПХ.
Напомним, что конфликт в «Гринвиче» произошел несколько дней назад около магазина «Гипербола». Охранники скрутили молодого человека и надели на него наручники. Проверку по данному происшествию проводит отдел полиции №5 в Ленинском районе.