В Историческом сквере Екатеринбурга «потекла» плитка за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В столице Среднего Урала в Историческом сквере, на благоустройство которого в прошлом году потратили 132 млн рублей, разрушается дорожное покрытие. Об этом сообщает Ural Mash.
Чтобы сделать новые тротуары, в Екатеринбурге проводились масштабные дорожные работы, однако после зимы плитка за 5 млн рублей начала расходиться.
В мэрии пообещали, что покрытие на тротуарах восстановят. В подрядной организации, ООО «Лев», которая проводила дорожные работы, комментировать ситуацию не стали.
Гарантийный срок на работы составляет три года.
В Свердловской области собираются расширить Режевский тракт, где часто происходят смертельные ДТП.