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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:04

В Екатеринбурге разрушается дорожная плитка за 5 млн в Историческом сквере

В Историческом сквере Екатеринбурга «потекла» плитка за 5 млн рублей

12 марта 2024, 17:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разрушается дорожная плитка за 5 млн в Историческом сквере

В прошлом году в Екатеринбурге перекопали центр и сделали новые тротуары, однако зиму плитка в Историческом сквере не пережила.

В столице Среднего Урала в Историческом сквере, на благоустройство которого в прошлом году потратили 132 млн рублей, разрушается дорожное покрытие. Об этом сообщает Ural Mash.

Чтобы сделать новые тротуары, в Екатеринбурге проводились масштабные дорожные работы, однако после зимы плитка за 5 млн рублей начала расходиться.

В мэрии пообещали, что покрытие на тротуарах восстановят. В подрядной организации, ООО «Лев», которая проводила дорожные работы, комментировать ситуацию не стали.

Гарантийный срок на работы составляет три года.

В Свердловской области собираются расширить Режевский тракт, где часто происходят смертельные ДТП.

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#Благоустройство#Ремонт#Тротуар#Сквер#Дороги#Разрушение#Екатеринбург#Тротуарная плитка#Дарья Бобровицкая
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