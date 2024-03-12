В одном из магазинов Екатеринбурга ночной вор похитил носки

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Екатеринбурге вор предпринял серьезные манипуляции, чтобы сломать дверь в магазин, однако поживиться чем-то ценным ему так и не удалось. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
Проникнув в помещение, мужчина начал обыскивать полки за прилавком, однако денег там не обнаружил. Тогда он покинул место преступления, предварительно прихватив с собой носки и пару обуви.
Заявление от потерпевших поступило в отделение полиции №1 Кировского района Екатеринбурга. Правоохранители начали проверку.
В Нижнем Тагиле мужчина избил женщину и отобрал у нее вещи.