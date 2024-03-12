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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Екатеринбурге вор залез ночью в магазин и украл носки

В одном из магазинов Екатеринбурга ночной вор похитил носки

12 марта 2024, 09:24
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вор залез ночью в магазин и украл носки

Мужчина в балаклаве взломал дверь магазина в Екатеринбурге и проник внутрь, однако ценных вещей не обнаружил.

В Екатеринбурге вор предпринял серьезные манипуляции, чтобы сломать дверь в магазин, однако поживиться чем-то ценным ему так и не удалось. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург»

Проникнув в помещение, мужчина начал обыскивать полки за прилавком, однако денег там не обнаружил. Тогда он покинул место преступления, предварительно прихватив с собой носки и пару обуви.

Заявление от потерпевших поступило в отделение полиции №1 Кировского района Екатеринбурга. Правоохранители начали проверку.

В Нижнем Тагиле мужчина избил женщину и отобрал у нее вещи.

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