В свердловском СК заинтересовались агрессивным питбулем и его хозяином из Сухого Лога

Напомним, что жители Сухого Лога неоднократно жаловались в полицию и прокуратуру на действия хозяина питбуля, однако реакции от правоохранительных органов долгое время не было. Первые проверки начались после того, как в сети распространилось видео, как хозяин питбуля натравливает его на принадлежащего соседям самоеда.