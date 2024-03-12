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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В СК разберутся в ситуации с питбулем, который нападает на прохожих в Сухом Логу

В свердловском СК заинтересовались агрессивным питбулем и его хозяином из Сухого Лога

12 марта 2024, 16:32
Фото: 1MI

В СК разберутся в ситуации с питбулем, который нападает на прохожих в Сухом Логу

В Следственном комитете Свердловской области заинтересовались обстановкой на улицах Сухого Лога, где местных жителей терроризирует мужчина со своим бойцовым псом.

В свердловском СК заявили о намерении провести проверку в Сухом Логу, где агрессивный пес из-за отсутствия контроля со стороны хозяина нападает на людей и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка будет проведена Богдановичским межрайонным отделом СУ СК после многочисленных сообщений в СМИ и соцсетях. Следователи намерены изъять документы по делу у полиции.

Напомним, что жители Сухого Лога неоднократно жаловались в полицию и прокуратуру на действия хозяина питбуля, однако реакции от правоохранительных органов долгое время не было. Первые проверки начались после того, как в сети распространилось видео, как хозяин питбуля натравливает его на принадлежащего соседям самоеда.

Впоследствии мужчина объяснил, что владелец самоеда задолжал ему 40 тысяч рублей.

Ранее в Артемовском женщина заплатила штраф 20 тысяч рублей за нападение на соседа и его собаку.

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