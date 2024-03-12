В свердловском СК заинтересовались агрессивным питбулем и его хозяином из Сухого Лога

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В свердловском СК заявили о намерении провести проверку в Сухом Логу, где агрессивный пес из-за отсутствия контроля со стороны хозяина нападает на людей и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка будет проведена Богдановичским межрайонным отделом СУ СК после многочисленных сообщений в СМИ и соцсетях. Следователи намерены изъять документы по делу у полиции.
Напомним, что жители Сухого Лога неоднократно жаловались в полицию и прокуратуру на действия хозяина питбуля, однако реакции от правоохранительных органов долгое время не было. Первые проверки начались после того, как в сети распространилось видео, как хозяин питбуля натравливает его на принадлежащего соседям самоеда.
Впоследствии мужчина объяснил, что владелец самоеда задолжал ему 40 тысяч рублей.
Ранее в Артемовском женщина заплатила штраф 20 тысяч рублей за нападение на соседа и его собаку.