В УрФУ с 1 марта выросли стипендии у бакалавров и магистрантов

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Уральском государственном университете приняли решение увеличить денежное довольствие для студентов, которые обучаются на бакалавриате и магистратуре. Приказ о повышении стипендий подписал ректор вуза Виктор Кокшаров.
У бакалавров обычная стипендия, которую получает студент-хорошист, подрастет примерно на 200 рублей и составит 2557 рублей. Бакалавры-отличники будут получать почти в полтора раза больше — 3739 рублей (рост на 600 рублей).
У магистрантов, закрывших сессию без троек, стипендия подрастет на 600 рублей и составит 3739 рублей. Отличники будут получать 5509 рублей.
В прошлом году обучающиеся в УрФУ студенты сообщали о том, что получают урезанные стипендии.
В Свердловской области действует губернаторская программа «Кампус», по которой студенты могут получить около 10 тысяч рублей.