tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Екатеринбурге УрФУ с 1 марта повысил стипендии для студентов

В УрФУ с 1 марта выросли стипендии у бакалавров и магистрантов

12 марта 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге УрФУ с 1 марта повысил стипендии для студентов

В Уральском государственном университете с 1 марта подняли стипендии для студентов разных форм обучения. Больше всех повезло круглым отличникам.

В Уральском государственном университете приняли решение увеличить денежное довольствие для студентов, которые обучаются на бакалавриате и магистратуре. Приказ о повышении стипендий подписал ректор вуза Виктор Кокшаров.

У бакалавров обычная стипендия, которую получает студент-хорошист, подрастет примерно на 200 рублей и составит 2557 рублей. Бакалавры-отличники будут получать почти в полтора раза больше — 3739 рублей (рост на 600 рублей).

У магистрантов, закрывших сессию без троек, стипендия подрастет на 600 рублей и составит 3739 рублей. Отличники будут получать 5509 рублей.

В прошлом году обучающиеся в УрФУ студенты сообщали о том, что получают урезанные стипендии.

В Свердловской области действует губернаторская программа «Кампус», по которой студенты могут получить около 10 тысяч рублей.

Читайте также:
О БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге подробно рассказали на федеральном каналеДекана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в ЕкатеринбургеДве студентки представят Свердловский медколледж на чемпионате «Профессионал»
#Общество#Студенты#Образование#УрФУ#Стипендия#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08