Выпавшую из окна 20 этажа девушку в Екатеринбурге выписали домой

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сейчас девушка дома и уже вернулась к своей работе на фрилансе. По словам екатеринбурженки, ее здоровье уже в порядке, переломов нет. При этом врачи отметили, что у них это был первый случай, когда человек оставался жив после падения с высоты 20 этажа, пишет Е1.
Горожанка предположила, что жизнь ей спас снег около дома, на который она упала. Также она сообщила, что из окна выпала случайно.
Напомним, происшествие случилось 14 февраля 2024 года. Девушка, выпав из окна, рухнула на газон, который был присыпан снегом. После этого она провела несколько дней в реанимации, также ей сделали операцию.