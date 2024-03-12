Выпавшую из окна 20 этажа девушку в Екатеринбурге выписали домой

Сейчас девушка дома и уже вернулась к своей работе на фрилансе. По словам екатеринбурженки, ее здоровье уже в порядке, переломов нет. При этом врачи отметили, что у них это был первый случай, когда человек оставался жив после падения с высоты 20 этажа, пишет Е1.