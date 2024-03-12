Юные певцы из Нижнего Тагила взяли Гран-при на престижном Международном конкурсе

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Так, Гран-При всего конкурса заслужила младшая группа студии «ОСА», а Гран-При в номинации «Эстрадный вокал» — группа «В ШОКО-ладе».
Все остальные участники, которые выступали от «ДЮМА», стали Лауреатами 1 степени. Это группа «Джинсовый кот», София Котовщикова, дуэт Полины Швецовой и Лизы Псаревой,
Полина Нестерова и группа «В ШОКО-ладе».
Такого же звания удостоились группа «ОСА», Давид Арифулов и Макар Замков. В ДК «Юбилейный» поздравили детей с заслуженной победой.
Ранее стало известно, что в финале «Урал-Mix» будут участвовать танцоры Нижнего Тагила из двух групп студии «Вдохновение», которые занимаются в ГДДЮТ.