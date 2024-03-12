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Певцы из ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе

Юные певцы из Нижнего Тагила взяли Гран-при на престижном Международном конкурсе

12 марта 2024, 10:13
Фото: ДК «Юбилейный»

Певцы из ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе

В Нижнем Тагиле прошел 230-й Международный конкурс «КИТ». Воспитанники студии «ДЮМА» из дворца культуры «Юбилейный» стали лауреатами 1 степени и получили несколько Гран-при.

Так, Гран-При всего конкурса заслужила младшая группа студии «ОСА», а Гран-При в номинации «Эстрадный вокал» — группа «В ШОКО-ладе».

Все остальные участники, которые выступали от «ДЮМА», стали Лауреатами 1 степени. Это группа «Джинсовый кот», София Котовщикова, дуэт Полины Швецовой и Лизы Псаревой,
Полина Нестерова и группа «В ШОКО-ладе».

Такого же звания удостоились группа «ОСА», Давид Арифулов и Макар Замков. В ДК «Юбилейный» поздравили детей с заслуженной победой.

Фото: ДК «Юбилейный»

Ранее стало известно, что в финале «Урал-Mix» будут участвовать танцоры Нижнего Тагила из двух групп студии «Вдохновение», которые занимаются в ГДДЮТ.

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