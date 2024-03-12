За миллиард продают торговый центр в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Торговый центр представляет собой объект общей площадью 28,5 тысяч «квадратов». В нем три этажа. Продать объект его хозяева хотели бы до 5 апреля.
В комплексе с ТЦ идут станция пожаротушения, парковка на более чем 44 «квадрата» и многое другое. Отмечается, что некоторые помещения ТЦ можно использовать как торговые, так и складские, либо производственные.
Ранее сообщалось, что в центре города продается офис банка УБРиРа. Ранее на этом же месте закрывали офисы некоторые другие банки, поэтому это место горожане прозвали «проклятым» для них.