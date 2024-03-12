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ТЦ вместе с арендаторами продают в Екатеринбурге за миллиард

За миллиард продают торговый центр в Екатеринбурге

12 марта 2024, 08:31
Фото: 1MI

ТЦ вместе с арендаторами продают в Екатеринбурге за миллиард

В Екатеринбурге на продажу выставлен ТЦ «Мега Лэнд» вместе с арендаторами. Цена установлена в один миллиард рублей.

Торговый центр представляет собой объект общей площадью 28,5 тысяч «квадратов». В нем три этажа. Продать объект его хозяева хотели бы до 5 апреля.

В комплексе с ТЦ идут станция пожаротушения, парковка на более чем 44 «квадрата» и многое другое. Отмечается, что некоторые помещения ТЦ можно использовать как торговые, так и складские, либо производственные.

Ранее сообщалось, что в центре города продается офис банка УБРиРа. Ранее на этом же месте закрывали офисы некоторые другие банки, поэтому это место горожане прозвали «проклятым» для них.

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