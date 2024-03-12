Закончат не раньше сентября 2024: в Нижнем Тагиле законсервировали недостроенный ТЦ

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Так, застройщик ООО «Акрон» в феврале обратился в мэрию Нижнего Тагила — в Управление архитектуры и градостроительства под руководством Ирины Бородиной. Компания уведомила муниципалитет о том, что объект закрыт на консервацию до осени этого года.
С 1 сентября 2024 года возобновятся строительные работы, — передает слова застройщика Управление архитектуры и градостроительства.
Запуск торгового центра площадью в 37 квадратных метров неоднократно переносился. Ранее его открытия ожидали летом 2022 года, затем — в начале 2023 года и весной 2024 года.
Объект был выставлен на продажу за почти 1,5 миллиарда рублей, по фактической цене застройки, как отмечали авторы объявления о продаже. При этом потенциальный владелец мог сперва рассчитывать на долю от 15 до 59%, а позже и на 100%. Из объявления также следовало, что «Парк» готов на 90%.