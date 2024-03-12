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Updated Сегодня, 14:09

Недостроенный ТЦ в Нижнем Тагиле законсервировали до сентября 2024 года

Закончат не раньше сентября 2024: в Нижнем Тагиле законсервировали недостроенный ТЦ

12 марта 2024, 12:09
Фото: tagilcity.ru

Недостроенный ТЦ в Нижнем Тагиле законсервировали до сентября 2024 года

Торговый центр «Парк», возводимый на улице Космонавтов на стыке районов Красный Камень и Выя в Нижнем Тагиле, по инициативе застройщика был законсервирован до осени текущего года.

Так, застройщик ООО «Акрон» в феврале обратился в мэрию Нижнего Тагила — в Управление архитектуры и градостроительства под руководством Ирины Бородиной. Компания уведомила муниципалитет о том, что объект закрыт на консервацию до осени этого года.

С 1 сентября 2024 года возобновятся строительные работы, — передает слова застройщика Управление архитектуры и градостроительства.

Запуск торгового центра площадью в 37 квадратных метров неоднократно переносился. Ранее его открытия ожидали летом 2022 года, затем — в начале 2023 года и весной 2024 года.

Объект был выставлен на продажу за почти 1,5 миллиарда рублей, по фактической цене застройки, как отмечали авторы объявления о продаже. При этом потенциальный владелец мог сперва рассчитывать на долю от 15 до 59%, а позже и на 100%. Из объявления также следовало, что «Парк» готов на 90%.

За 1,5 миллиарда продают ТЦ «Парк» в Нижнем Тагиле
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