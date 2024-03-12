Закончат не раньше сентября 2024: в Нижнем Тагиле законсервировали недостроенный ТЦ

Объект был выставлен на продажу за почти 1,5 миллиарда рублей, по фактической цене застройки, как отмечали авторы объявления о продаже. При этом потенциальный владелец мог сперва рассчитывать на долю от 15 до 59%, а позже и на 100%. Из объявления также следовало, что «Парк» готов на 90%.