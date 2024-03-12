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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

Законопроект о расширении Нижнего Тагила рассмотрят в свердловском Заксобрании

Заксобрание Свердловской области увеличит территорию Нижнего Тагила

12 марта 2024, 15:28
Фото: 1MI

Законопроект о расширении Нижнего Тагила рассмотрят в свердловском Заксобрании

Нижний Тагил станет больше за счет присоединения бывшего военного городка. Законопроект рассмотрят в свердловском ЗакСо.

Территория Нижнего Тагила увеличится за счет присоединения новой территории. Частью города станет бывший военный городок, пгт Сокол с населением 1169 человек. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который в ближайшее время рассмотрят депутаты законодательного собрания Свердловской области.

Рассмотрение документа инициировали тагильские депутаты. В собственность города перейдет инфраструктура и коммуникации. Процесс передачи отдельных объектов капитального строительства, которые находятся на территории Сокола, продолжается уже несколько лет. Теперь под нижнетагильскую юрисдикцию перейдет весь поселок.

После присоединения к большому городу жители городка смогут претендовать на финансирование из городского бюджета, смогут участвовать в проектах благоустройства и других программах.

Ранее в администрации Нижнего Тагила рассказали о подготовке документов для передачи поселку городу.

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#Нижний Тагил#Законодательное собрание#Территория#Поселок#Военные#Законодательство#Инфраструктура#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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