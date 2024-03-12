Заксобрание Свердловской области увеличит территорию Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Территория Нижнего Тагила увеличится за счет присоединения новой территории. Частью города станет бывший военный городок, пгт Сокол с населением 1169 человек. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который в ближайшее время рассмотрят депутаты законодательного собрания Свердловской области.
Рассмотрение документа инициировали тагильские депутаты. В собственность города перейдет инфраструктура и коммуникации. Процесс передачи отдельных объектов капитального строительства, которые находятся на территории Сокола, продолжается уже несколько лет. Теперь под нижнетагильскую юрисдикцию перейдет весь поселок.
После присоединения к большому городу жители городка смогут претендовать на финансирование из городского бюджета, смогут участвовать в проектах благоустройства и других программах.
Ранее в администрации Нижнего Тагила рассказали о подготовке документов для передачи поселку городу.