Заксобрание Свердловской области увеличит территорию Нижнего Тагила

Территория Нижнего Тагила увеличится за счет присоединения новой территории. Частью города станет бывший военный городок, пгт Сокол с населением 1169 человек. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который в ближайшее время рассмотрят депутаты законодательного собрания Свердловской области.