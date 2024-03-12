Здоровье, красота и творчество. Экодом в Нижнем Тагиле провел первый девичник

В экологическом девичнике приняли участие тагильчанки всех возрастов. С мероприятия они ушли не с пустыми руками. Уникальные вещи, сделанные самостоятельно, а также знания о свойствах и способах приготовления натуральной косметики на основе уральских трав от местного мастера Ксении Волчковой — пригодятся в повседневной жизни. Например, украшениями из глины можно разнообразить домашний интерьер, а с сумкой-шоппером — походы в магазин станут комфортнее.