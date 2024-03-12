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Здоровье, красота и творчество. Экодом в Нижнем Тагиле провел первый девичник

Здоровье, красота и творчество. Экодом в Нижнем Тагиле провел первый девичник

12 марта 2024, 06:52
Фото: «Рифей»
В экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле прошел первый девичник. Его участницы учились лепить украшения из глины, готовить косметику на травах и оформлять тканевые сумки для шоппинга.

Серия мастер-классов объединила в себе сразу несколько тем: здоровье, красоту и творчество. Именно на эти вещи зачастую не хватает времени.

Мы организовали два праздничных мероприятия. Перед 23 февраля в экодоме плели «спасбраслеты», которые можно распустить за несколько секунд и получить около пяти метров суперпрочной полимерной веревки, а накануне 8 марта мы пригласили специалиста по изготовлению косметики на травах. Отклики были самые восторженные, поэтому в будущем мы планируем продолжить работу по организации экологических мероприятий с насыщенной программой, — рассказала руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.

В экологическом девичнике приняли участие тагильчанки всех возрастов. С мероприятия они ушли не с пустыми руками. Уникальные вещи, сделанные самостоятельно, а также знания о свойствах и способах приготовления натуральной косметики на основе уральских трав от местного мастера Ксении Волчковой — пригодятся в повседневной жизни. Например, украшениями из глины можно разнообразить домашний интерьер, а с сумкой-шоппером — походы в магазин станут комфортнее.

Фото: «Рифей»

Участие во всех мастер-классах экоцентра «Народный», который расположен в одноименном парке, бесплатное. Ознакомиться с афишей можно в паблике регионального оператора, а записаться на мероприятия — по телефону +7 (982) 731-14-28.

Напомним, совсем недавно руководитель проекта «Экодом» Наталья Светлакова рассказала о том, как сделать свое поведение более экологичным и как защитить природу родного города.

Шаг навстречу чистоте. Как сделать свое поведение экологичным?
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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Женщина#Красота#Творчество#Косметика#Мастер-классы#Анастасия Имамахметова#Экодом#Глина
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