tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Чуть не погибший кот Феникс из Перми обрел новую хозяйку

Женщина в Перми забрала себе кота, которого пытались сжечь заживо на птицефабрике

12 марта 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney

Чуть не погибший кот Феникс из Перми обрел новую хозяйку

Женщина из Перми взяла себе домой кота, который чуть не сгорел заживо на птицефабрике «Комсомольская».

У пострадавшего кота сейчас стали отрастать шерсть и усы. Кроме него ветеринарам удалось спасти еще кошку, которая пока еще проходит лечение в больнице, рассказали в группе ВКонтакте центра помощи животным «Муркот».

Напомним, начальство фабрики решило избавиться от бродячих котов и кошек, которые проживали на территории завода. Один из работников сунул в печь семерых животных, из которых осталось в живых только двое.

Известно, что после этого случая данный сотрудник с предприятия был уволен. В прокуратуре организовали проверку по факту ЧП.

«Врачи ревели»: работницы птицефабрики в Пермском крае нашли в печи сгоревших кошек
Узнать подробнее
Читайте также:
Иностранец напал на сотрудника МЧС в Екатеринбурге. Пострадавший вступился за девушкуБизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчикаПосетитель ночного клуба в Красноуральске набросился с ножом на компанию
#Животные#Кошка#Криминал#Пермь#Птицефабрика#Пострадавший#ЧП#Кот#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08