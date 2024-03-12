Женщина в Перми забрала себе кота, которого пытались сжечь заживо на птицефабрике

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
У пострадавшего кота сейчас стали отрастать шерсть и усы. Кроме него ветеринарам удалось спасти еще кошку, которая пока еще проходит лечение в больнице, рассказали в группе ВКонтакте центра помощи животным «Муркот».
Напомним, начальство фабрики решило избавиться от бродячих котов и кошек, которые проживали на территории завода. Один из работников сунул в печь семерых животных, из которых осталось в живых только двое.
Известно, что после этого случая данный сотрудник с предприятия был уволен. В прокуратуре организовали проверку по факту ЧП.