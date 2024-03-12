Житель Екатеринбурга прописал в квартире 3,6 тысячи иностранцев

Мужчине 39 лет. Незаконной пропиской мигрантов он занимался с 2022 года, отметили в прокуратуре. Он относил в МФЦ заявления о прибытии мигрантов. При этом екатеринбуржец знал, что все эти люди не будут жить в его квартире.