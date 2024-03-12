Житель Екатеринбурга прописал в квартире 3,6 тысячи иностранцев

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Мужчине 39 лет. Незаконной пропиской мигрантов он занимался с 2022 года, отметили в прокуратуре. Он относил в МФЦ заявления о прибытии мигрантов. При этом екатеринбуржец знал, что все эти люди не будут жить в его квартире.
Таким образом он способствовал незаконной легализации иностранцев на территории России. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее в свердловчанка узнала через «Госуслуги», что она замужем за иностранцем. Дело в том, что ее на себе женил иностранный гражданин, когда нашел на улице утерянные документы женщины. Злоумышленник родом из Таджикистана. Таким образом он хотел легализоваться в стране. Брак был аннулирован.