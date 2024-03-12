tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

На 1,5 миллиона оштрафуют жителя Екатеринбурга за прописку иностранцев

Житель Екатеринбурга прописал в квартире 3,6 тысячи иностранцев

12 марта 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney

На 1,5 миллиона оштрафуют жителя Екатеринбурга за прописку иностранцев

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за то, что он прописал в своей квартире 3,6 тысячи иностранных граждан.

Мужчине 39 лет. Незаконной пропиской мигрантов он занимался с 2022 года, отметили в прокуратуре. Он относил в МФЦ заявления о прибытии мигрантов. При этом екатеринбуржец знал, что все эти люди не будут жить в его квартире.

Таким образом он способствовал незаконной легализации иностранцев на территории России. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в свердловчанка узнала через «Госуслуги», что она замужем за иностранцем. Дело в том, что ее на себе женил иностранный гражданин, когда нашел на улице утерянные документы женщины. Злоумышленник родом из Таджикистана. Таким образом он хотел легализоваться в стране. Брак был аннулирован.

Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантах
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области повестки в армию вручили 11 мигрантам-уклонистам100 тысяч мигрантов снято с учета в ЕкатеринбургеМигранты стали совершать меньше преступлений в Екатеринбурге
#Свердловская область#Штраф#Криминал#Мигранты#Иностранцы#Прописка#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08