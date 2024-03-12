Житель Свердловской области более 40 лет незаконно хранил оружие у себя дома

В лесу Алапаевского района мужчина обнаружил огнестрельное оружие, которое было сделано из охотничьего ружья. Находку он принес домой и хранил ее у себя до ноября 2023 года, не получив на это разрешение, рассказали в пресс-службе пригородного свердловского суда.