Житель Свердловской области более 40 лет незаконно хранил оружие у себя дома

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
В лесу Алапаевского района мужчина обнаружил огнестрельное оружие, которое было сделано из охотничьего ружья. Находку он принес домой и хранил ее у себя до ноября 2023 года, не получив на это разрешение, рассказали в пресс-службе пригородного свердловского суда.
Оружие у него нашли и изъяли сотрудники правоохранительных органов. После этого в отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к ограничению свободы на год, а также постановил уничтожить изъятое имущество.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге у 19-летнего студента нашли в общежитии несколько огнестрельных оружий, а также чертежи по их переделке.