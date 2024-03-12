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Мужчина в Свердловской области попал под суд за незаконное хранение оружия

Житель Свердловской области более 40 лет незаконно хранил оружие у себя дома

12 марта 2024, 06:39
Фото: 1MI

Мужчина в Свердловской области попал под суд за незаконное хранение оружия

Житель Свердловской области получил уголовное наказание за незаконное хранение оружия. Оно у него находилось с осени 1980 года.

В лесу Алапаевского района мужчина обнаружил огнестрельное оружие, которое было сделано из охотничьего ружья. Находку он принес домой и хранил ее у себя до ноября 2023 года, не получив на это разрешение, рассказали в пресс-службе пригородного свердловского суда.

Оружие у него нашли и изъяли сотрудники правоохранительных органов. После этого в отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к ограничению свободы на год, а также постановил уничтожить изъятое имущество.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге у 19-летнего студента нашли в общежитии несколько огнестрельных оружий, а также чертежи по их переделке.

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