Житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Девушка рассказала, что оклеветала парня, потому что боялась, что ее отругает мама. Свой срок «насильник» отбывает с 2018 года, его приговорили к 18,5 годам колонии, пишет Е1.
Все это происходило в 2017 году в Новой Ляле. Тогда три девушки-подростка взяли алкоголь и приехали к Алексею в гости. После этой встречи одна из девушек заявила, что была изнасилована. Теперь же она призналась, что все было добровольно.
После всего, что между мной и Алексеем произошло, я еще раза три у него была. В полиции напугали, что моей маме все расскажут. Боялась, что она узнает, что я не девственница. С меня объяснение взяли и написали от моего лица заявление, — призналась Анастасия.
На тот момент Насте было 15 лет, а Алексею она сообщала, что ей 17. По словам девушки, теперь, когда она взрослый и замужний человек, ей стыдно перед Алексеем. Она уже извинялась перед ним. Теперь она хочет, чтобы дело пересмотрели.
Ранее сообщалось, что лагерь под Верхней Сысертью выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка.