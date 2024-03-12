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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

За добровольный интим со школьницей житель Свердловской области сидит в тюрьме

Житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было

12 марта 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

За добровольный интим со школьницей житель Свердловской области сидит в тюрьме

Житель Свердловской области Алексей получил огромный срок за изнасилование, а жертва Анастасия призналась в добровольности полового акта. «Жертве изнасилования» на тот момент не было 18 лет.

Девушка рассказала, что оклеветала парня, потому что боялась, что ее отругает мама. Свой срок «насильник» отбывает с 2018 года, его приговорили к 18,5 годам колонии, пишет Е1.

Все это происходило в 2017 году в Новой Ляле. Тогда три девушки-подростка взяли алкоголь и приехали к Алексею в гости. После этой встречи одна из девушек заявила, что была изнасилована. Теперь же она призналась, что все было добровольно.

После всего, что между мной и Алексеем произошло, я еще раза три у него была. В полиции напугали, что моей маме все расскажут. Боялась, что она узнает, что я не девственница. С меня объяснение взяли и написали от моего лица заявление, — призналась Анастасия.

На тот момент Насте было 15 лет, а Алексею она сообщала, что ей 17. По словам девушки, теперь, когда она взрослый и замужний человек, ей стыдно перед Алексеем. Она уже извинялась перед ним. Теперь она хочет, чтобы дело пересмотрели.

Ранее сообщалось, что лагерь под Верхней Сысертью выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка.

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