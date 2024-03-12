Житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было

На тот момент Насте было 15 лет, а Алексею она сообщала, что ей 17. По словам девушки, теперь, когда она взрослый и замужний человек, ей стыдно перед Алексеем. Она уже извинялась перед ним. Теперь она хочет, чтобы дело пересмотрели.