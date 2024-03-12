Жители Екатеринбурга пытаются найти хозяев четырем щенкам за три дня

У жительницы Екатеринбурга есть три дня для поиска хозяев четырем щенкам

История с щенятами, выброшенными на улицу в Екатеринбурге, продолжилась. Из-за того что неравнодушная женщина их подобрала, у нее начались проблемы. За три дня ей нужно найти псам дом, так как присутствие животных в квартире не устраивает хозяина жилья.