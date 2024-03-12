Жители Екатеринбурга пытаются найти хозяев четырем щенкам за три дня

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Так, хозяин квартиры дал женщине всего неделю, чтобы раздать животных. Осталось три дня, а малышей так и не разобрали, сообщили волонтеры «ЗООзащиты».
Поэтому для щенят волонтеры устроили фотосессию. Снимки разослали по разным городским сообществам. Отмечается, что все щенята — девочки, хотя ранее нашедшая их женщина думала, что среди них есть мальчики. Всем щенятам два месяца.
Они активные, любят людей, вакцинированы, обработаны от паразитов. Вскоре их стерилизуют.
Ранее сообщалось, что живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его.