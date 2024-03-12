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Published Сегодня, 09:07

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У жительницы Екатеринбурга есть три дня для поиска хозяев четырем щенкам

Жители Екатеринбурга пытаются найти хозяев четырем щенкам за три дня

12 марта 2024, 09:07
Фото: «ЗООзащита»

У жительницы Екатеринбурга есть три дня для поиска хозяев четырем щенкам

История с щенятами, выброшенными на улицу в Екатеринбурге, продолжилась. Из-за того что неравнодушная женщина их подобрала, у нее начались проблемы. За три дня ей нужно найти псам дом, так как присутствие животных в квартире не устраивает хозяина жилья.

Так, хозяин квартиры дал женщине всего неделю, чтобы раздать животных. Осталось три дня, а малышей так и не разобрали, сообщили волонтеры «ЗООзащиты».

Фото: «ЗООзащита»

Поэтому для щенят волонтеры устроили фотосессию. Снимки разослали по разным городским сообществам. Отмечается, что все щенята — девочки, хотя ранее нашедшая их женщина думала, что среди них есть мальчики. Всем щенятам два месяца.

Они активные, любят людей, вакцинированы, обработаны от паразитов. Вскоре их стерилизуют.

Ранее сообщалось, что живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его.

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#Волонтеры#Фотосессия#Природа#Щенки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Щенята
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