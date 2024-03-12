Жителю Екатеринбурга звонили из интим-салона с угрозами

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
При этом он назвал верный адрес. Чтобы взрыва не произошло, звонивший запросил крупную сумму, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.
Звонивший человек представился как Ахмет. Он потребовал перевести ему 34 тысячи рублей. Ранее мужчина обратился в этот интим-салон, чтобы заказать оттуда услугу, но вскоре передумал. После этого и раздался звонок.
Ранее сообщалось, что вместо ночи со «жрицей любви» жителя Екатеринбурга избили и ограбили.