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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:14

Жителю Екатеринбурга угрожали взрывом из интим-салона

Жителю Екатеринбурга звонили из интим-салона с угрозами

12 марта 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney

Жителю Екатеринбурга угрожали взрывом из интим-салона

В Екатеринбурге местному жителю позвонили из интим-салона, от услуг которого он отказался, с угрозами. Звонивший человек сказал, что намеревается взорвать дом, в котором живет екатеринбуржец.

При этом он назвал верный адрес. Чтобы взрыва не произошло, звонивший запросил крупную сумму, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.

Звонивший человек представился как Ахмет. Он потребовал перевести ему 34 тысячи рублей. Ранее мужчина обратился в этот интим-салон, чтобы заказать оттуда услугу, но вскоре передумал. После этого и раздался звонок.

Ранее сообщалось, что вместо ночи со «жрицей любви» жителя Екатеринбурга избили и ограбили.

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