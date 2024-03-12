Живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Известно, что злоумышленника зовут Владимир. Щенка он подобрал на улице полгода назад, пишет «Урал Мэш».
Далее хозяин придумал собственные методы воспитания собаки — он избивал пса дома, в лесу и на гаражах. Однажды это заметили местные жители и обратились в полицию.
Теперь собаку заберут волонтеры, а что делать с мужчиной решат правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга пытался усыпить здоровую собаку. Он привез пса в клинику с этой целью. Однако волонтеры спасли животное, забрав его оттуда. У пса уже появились новые хозяева.