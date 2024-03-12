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Житель Краснотурьинска избил щенка

Живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его

12 марта 2024, 07:55
Фото: 1MI

Житель Краснотурьинска избил щенка

В Краснотурьинске местный житель повесил своего щенка на поводок и избил. Животному восемь месяцев.

Известно, что злоумышленника зовут Владимир. Щенка он подобрал на улице полгода назад, пишет «Урал Мэш».

Далее хозяин придумал собственные методы воспитания собаки — он избивал пса дома, в лесу и на гаражах. Однажды это заметили местные жители и обратились в полицию.

Теперь собаку заберут волонтеры, а что делать с мужчиной решат правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга пытался усыпить здоровую собаку. Он привез пса в клинику с этой целью. Однако волонтеры спасли животное, забрав его оттуда. У пса уже появились новые хозяева.

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#Избиение#Краснотурьинск#Полиция#Криминал#Нападение#Щенок#Живодерство#18+#Екатеринбург#Поводок#Дарья Сорокина
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