Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»

В Екатеринбурге завершились соревнования по танцевальному спорту «Кубок Спартака-2024». Нижний Тагил представляли танцоры клуба «Евразия», которые по итогам турнира смогли завоевать несколько наград высшей пробы. Об этом TagilCity.ru рассказала руководитель клуба «Евразия» и тренер Полина Шефер.