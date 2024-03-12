tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Танцоры из Нижнего Тагила завоевали золото российского «Кубка Спартака-2024»

Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»

12 марта 2024, 14:56
Фото: ВК Полины Шефер

Танцоры из Нижнего Тагила завоевали золото российского «Кубка Спартака-2024»

На российских соревнованиях по танцевальному спорту «Кубок Спартака-2024» танцоры из Нижнего Тагила завоевали несколько золотых медалей.

В Екатеринбурге завершились соревнования по танцевальному спорту «Кубок Спартака-2024». Нижний Тагил представляли танцоры клуба «Евразия», которые по итогам турнира смогли завоевать несколько наград высшей пробы. Об этом TagilCity.ru рассказала руководитель клуба «Евразия» и тренер Полина Шефер.

Среди пар золотые медали завоевали Роман Плесовских и Екатерина Бецгольд (юниоры-2), Михаил Бережнов и Мария Рябинина (взрослые). Пара Алексей Мезенин и Лариса Федюнина (юниоры-1) остановились в одном шаге от высшей ступени пьедестала — серебряная медаль.

Фото: ВК Полины Шефер

Также танцоры тагильского клуба отличились в категории «Соло»: золото у Алисы Касимовой (юниоры) и Софии Соколовой (дети).

К победе на престижных соревнованиях танцоры шли под руководством тренеров Полины Шефер, Юлии Ершовой и Юлии Марковой.

Ранее юные певцы из Нижнего Тагила завоевали Гран-при международного вокального конкурса «Кит».

Читайте также:
Честь Нижнего Тагила в финале «Урал-Mix» будут защищать «Лимонад» и «Эпиграф»Спортивные гимнасты из Нижнего Тагила взяли награды турнира «Февральские метели»Дошколята из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях по робототехнике
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Победа#Золотая медаль#Кубок#Танцы#Екатеринбург#Серебряная медаль#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08