Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Екатеринбурге завершились соревнования по танцевальному спорту «Кубок Спартака-2024». Нижний Тагил представляли танцоры клуба «Евразия», которые по итогам турнира смогли завоевать несколько наград высшей пробы. Об этом TagilCity.ru рассказала руководитель клуба «Евразия» и тренер Полина Шефер.
Среди пар золотые медали завоевали Роман Плесовских и Екатерина Бецгольд (юниоры-2), Михаил Бережнов и Мария Рябинина (взрослые). Пара Алексей Мезенин и Лариса Федюнина (юниоры-1) остановились в одном шаге от высшей ступени пьедестала — серебряная медаль.
Также танцоры тагильского клуба отличились в категории «Соло»: золото у Алисы Касимовой (юниоры) и Софии Соколовой (дети).
К победе на престижных соревнованиях танцоры шли под руководством тренеров Полины Шефер, Юлии Ершовой и Юлии Марковой.
Ранее юные певцы из Нижнего Тагила завоевали Гран-при международного вокального конкурса «Кит».