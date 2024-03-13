Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Дети повздорили из-за игры. Конфликт, по словам матери пострадавшего ребенка Екатерины, спровоцировал один из старших мальчиков. Об этом она рассказала E1.ru.
Сначала завязалась словесная перепалка, дети обзывали друг друга, а потом перешли к более серьезным разборкам. Первоклассника повалили, били в живот, по рукам и ногам. Старшая сестра, которая пыталась оттащить брата, тоже получила несколько ударов.
После драки ребенку стало плохо. Его тошнило, появилось головокружение. Проведенное медицинское обследование не выявило признаков сотрясения мозга, однако доктор предупредил, что симптомы могут проявиться позже.
Также Екатерина сообщила, что у сына на теле много синяков и ссадин.
Проверку по данному делу начала полиция.
Ранее в Нижнем Тагиле подростки затеяли драку в подъезде многоэтажки.