Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку

Сначала завязалась словесная перепалка, дети обзывали друг друга, а потом перешли к более серьезным разборкам. Первоклассника повалили, били в живот, по рукам и ногам. Старшая сестра, которая пыталась оттащить брата, тоже получила несколько ударов.