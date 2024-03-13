Диетолог Соломатина рассказала о способе приготовления полезных блинов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По словам Соломатиной, при приготовлении блинов на Масленицу не следует злоупотреблять маслом — достаточно аккуратно смазывать им дно сковороды, пишет NEWS.ru.
Диетолог рекомендует использовать для теста минеральную воду и разбавлять муку высшего сорта мукой второго сорта, такой как нутовая, овсяная или гречневая. В качестве начинки для блинов можно использовать ягоды, овощи или грибы.
Ранее эксперт по питанию Антонина Стародубова отмечала, что блины на кисломолочных продуктах или нежирном молоке будут более диетическими. Вместо муки высшего сорта Стародубова предложила использовать муку из цельного зерна. Еще один совет — блины следует не жарить, а именно выпекать, используя минимальное количество масла. В тесто для блинов можно добавить нашинкованные овощи, а также яблоки, зеленый лук или шпинат.