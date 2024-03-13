Диетолог Соломатина рассказала о способе приготовления полезных блинов

Ранее эксперт по питанию Антонина Стародубова отмечала, что блины на кисломолочных продуктах или нежирном молоке будут более диетическими. Вместо муки высшего сорта Стародубова предложила использовать муку из цельного зерна. Еще один совет — блины следует не жарить, а именно выпекать, используя минимальное количество масла. В тесто для блинов можно добавить нашинкованные овощи, а также яблоки, зеленый лук или шпинат.