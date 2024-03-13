Еще одна «зеленая волна» появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Так, режим был изменен на пешеходном переходе в районе остановки «Универсам». Теперь пешеходы могут перейти дорогу через проспект Вагоностроителей с небольшой задержкой, поскольку зеленый свет загорается поочередно, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Сейчас в Дзержинском районе ведется настройка «зеленой волны» после неоднократных обращений местных жителей.
Предполагается, что данная мера может уменьшить скопление транспортных средств перед пешеходными переходами, а также обеспечит безопасность пешеходам.
Напомним, с 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе работают три фазы светофоров, благодаря которым на этом дорожном участке снизились опасные ситуации.