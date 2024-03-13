Еще одна «зеленая волна» появится в Нижнем Тагиле

Так, режим был изменен на пешеходном переходе в районе остановки «Универсам». Теперь пешеходы могут перейти дорогу через проспект Вагоностроителей с небольшой задержкой, поскольку зеленый свет загорается поочередно, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.