tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Еще одна «зеленая волна» появится в Нижнем Тагиле

Еще одна «зеленая волна» появится в Нижнем Тагиле

13 марта 2024, 10:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле изменится режим работы некоторых светофоров в Дзержинском районе. Новая «зеленая волна» появится на проспекте Вагоностроителей.

Так, режим был изменен на пешеходном переходе в районе остановки «Универсам». Теперь пешеходы могут перейти дорогу через проспект Вагоностроителей с небольшой задержкой, поскольку зеленый свет загорается поочередно, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Сейчас в Дзержинском районе ведется настройка «зеленой волны» после неоднократных обращений местных жителей.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

Предполагается, что данная мера может уменьшить скопление транспортных средств перед пешеходными переходами, а также обеспечит безопасность пешеходам.

Напомним, с 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе работают три фазы светофоров, благодаря которым на этом дорожном участке снизились опасные ситуации.

Новые «умные» светофоры появятся в Екатеринбурге за 122 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Светофор у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле временно не работаетСветофор перестанет работать в Нижнем Тагиле из-за отключения электричестваРежим работы светофоров изменят около ТРЦ Depo в Нижнем Тагиле из-за аварий
#Общество#Нижний Тагил#Пешеходы#Работа#Город#Пешеходный переход#Светофор#Изменение#Режим#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08
"