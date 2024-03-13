Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем

При этом женщина вспоминает, что после наезда на нее Кудрявцев вел себя довольно активно — вышел из машины, размахивал руками, что может говорить об отсутствии эпилептического припадка. Разобраться в том, как выглядит приступ эпилепсии и сколько он длится, поможет врач-эпилептолог, который выступит на следующем судебном заседании в апреле.