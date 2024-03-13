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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Нижнем Тагиле прошел суд по делу о пьяном водителе и сбитой матери двоих детей

Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем

13 марта 2024, 14:17
Фото: ГИДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошел суд по делу о пьяном водителе и сбитой матери двоих детей

В Нижнем Тагиле водитель авто, сбивший тагильчанку на улице Алтайская, в ходе второго судебного процесса не признает вину. Показания дали свидетели, говорящие о его пьяном состоянии, и представители ГИБДД.

Светлана Белькова, которая едва не погибла под колесами машины Антона Кудрявцева, рассказала о том, что 13 марта прошло второе судебное заседание. Перед судом выступили свидетели страшного ДТП, а также сотрудники ГИБДД.

Все свидетели практически пришли, и те, которые стояли на красном и видели, как меня сбили, были сотрудники ГИБДД. Все дали показания, указав на то, что Кудрявцев был пьян, его шатало, мотало и присутствовал запах алкоголя, — рассказала тагильчанка.
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Пострадавшая в аварии Светлана Белькова рассказала о поведении самого Кудрявцева в суде и о его позиции по непризнанию вины.

Кудрявцев свою вину не признает, говорит, у него случился приступ эпилепсии. Якобы он потерял сознание на светофоре у переулка Оплетина и метров 500 ехал без сознания. Не смешно? А потом говорит: «Я вышел из-за руля и только тогда увидел девушку, которая у меня перед капотом, и тогда я понял, что совершил наезд». Такое веселье у нас, — говорит Светлана.
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При этом женщина вспоминает, что после наезда на нее Кудрявцев вел себя довольно активно — вышел из машины, размахивал руками, что может говорить об отсутствии эпилептического припадка. Разобраться в том, как выглядит приступ эпилепсии и сколько он длится, поможет врач-эпилептолог, который выступит на следующем судебном заседании в апреле.

Думаю, что на следующем процессе у нас будут прения сторон, не за горами приговор. Надеюсь, лето он встретит в местах не столь отдаленных, — надеется Светлана.

Авария, о которой идет речь, произошла 5 сентября 2023 года. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, в это время ее на большой скорости сбил ВАЗ-2105 под управлением Антона Кудрявцева. Ранее он уже был осужден за пьяное вождение и даже за рецидив этого правонарушения.

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