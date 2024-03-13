Избиением мальчика в школе Екатеринбурга заинтересовался детский омбудсмен

Ученик начальной школы был избит толпой старших школьников 12 марта. Сообщения об этом сначала появились в соцсетях, затем с журналистами связалась мать потерпевшего ребенка. Вся информация будет тщательно проверила, заявил в беседе с Ura.ru Игорь Мороков.