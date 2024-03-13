Избиением мальчика в школе Екатеринбурга заинтересовался детский омбудсмен

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Ученик начальной школы был избит толпой старших школьников 12 марта. Сообщения об этом сначала появились в соцсетях, затем с журналистами связалась мать потерпевшего ребенка. Вся информация будет тщательно проверила, заявил в беседе с Ura.ru Игорь Мороков.
Изначально в паблике «Мой Уктус» очевидцы происшествия написали, что ребенок серьезно пострадал: после драки он был весь в крови, охранник на руках перенес его в медкабинет. Учителя вызвали скорую и полицию.
Подробности инцидента корреспонденту E1.ru рассказала мать мальчика. По ее словам, ее сына били в живот, по ногам и рукам. За него пыталась вступиться старшая сестра, которой также досталось. Ребенку потребовалась медицинская помощь, была сделана компьютерная томография.
По словам Морокова, разбираться в инциденте он будет совместно с коллегами из других ведомств. О проведении собственной проверки заявили и в областном департаменте образования.
Ранее в мэрии Екатеринбурга опровергли жестокую драку с удушающими приемами в одной из школ.