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Свердловский омбудсмен проверит информацию об избиении школьника в Екатеринбурге

Избиением мальчика в школе Екатеринбурга заинтересовался детский омбудсмен

13 марта 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский омбудсмен проверит информацию об избиении школьника в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков проведет проверку по факту избиения ученика начальных классов в екатеринбургской школе № 131.

Ученик начальной школы был избит толпой старших школьников 12 марта. Сообщения об этом сначала появились в соцсетях, затем с журналистами связалась мать потерпевшего ребенка. Вся информация будет тщательно проверила, заявил в беседе с Ura.ru Игорь Мороков.

Изначально в паблике «Мой Уктус» очевидцы происшествия написали, что ребенок серьезно пострадал: после драки он был весь в крови, охранник на руках перенес его в медкабинет. Учителя вызвали скорую и полицию.

Подробности инцидента корреспонденту E1.ru рассказала мать мальчика. По ее словам, ее сына били в живот, по ногам и рукам. За него пыталась вступиться старшая сестра, которой также досталось. Ребенку потребовалась медицинская помощь, была сделана компьютерная томография.

По словам Морокова, разбираться в инциденте он будет совместно с коллегами из других ведомств. О проведении собственной проверки заявили и в областном департаменте образования.

Ранее в мэрии Екатеринбурга опровергли жестокую драку с удушающими приемами в одной из школ.

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#Происшествия#Проверка#Дети#Школа#Старшеклассники#Избиение ребенка#18+#Екатеринбург#Детский омбудсмен#Дарья Бобровицкая
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