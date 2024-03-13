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Силовики изъяли личные вещи экс-директора Пушкинского музея в Екатеринбурге

К экс-директору Пушкинского музея в Екатеринбурге пришли с обыском и изъяли ее вещи

13 марта 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney

Силовики изъяли личные вещи экс-директора Пушкинского музея в Екатеринбурге

Домой к бывшей начальнице филиала музея имени А. С. Пушкина Кристине Горлановой пришли сотрудники силовых структур с обыском.

По словам женщины, к ней пришли рано утром несколько правоохранителей. Во время обыска у нее забрали технику, каталоги выставок и книги. При этом, как оказалось, она является свидетелем по уголовному делу человека, с которым не знакома и ничего о нем не знает, рассказали в Telegram-канале «ОВД-Инфо Live»*.

Горланова также рассказала, что ей велели не говорить, по чьему делу она проходит как свидетель.

Напомним, 5 июля 2023 года Кристина Горланова ушла с должности директора музея по собственному желанию. Остальные сотрудники учреждения обратились в Минкульт, утверждая, что Горланова ушла по инициативе представителей московского филиала.

*Данное издание признано иностранным агентом.

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