К экс-директору Пушкинского музея в Екатеринбурге пришли с обыском и изъяли ее вещи

По словам женщины, к ней пришли рано утром несколько правоохранителей. Во время обыска у нее забрали технику, каталоги выставок и книги. При этом, как оказалось, она является свидетелем по уголовному делу человека, с которым не знакома и ничего о нем не знает, рассказали в Telegram-канале «ОВД-Инфо Live»*.