К экс-директору Пушкинского музея в Екатеринбурге пришли с обыском и изъяли ее вещи

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По словам женщины, к ней пришли рано утром несколько правоохранителей. Во время обыска у нее забрали технику, каталоги выставок и книги. При этом, как оказалось, она является свидетелем по уголовному делу человека, с которым не знакома и ничего о нем не знает, рассказали в Telegram-канале «ОВД-Инфо Live»*.
Горланова также рассказала, что ей велели не говорить, по чьему делу она проходит как свидетель.
Напомним, 5 июля 2023 года Кристина Горланова ушла с должности директора музея по собственному желанию. Остальные сотрудники учреждения обратились в Минкульт, утверждая, что Горланова ушла по инициативе представителей московского филиала.
*Данное издание признано иностранным агентом.