Кондуктору из Каменска-Уральского грозит ответственность за драку с подростком

ЧП произошло 13 марта на остановке. Так, школьник сел в автобус №2. Он попытался оплатить проезд через терминал, но ничего не вышло. Наличных у него с собой не было. Тогда кондуктор потребовала, чтобы мальчик вышел.



Мальчик отказался выходить. После кондуктор побила ребенка, сообщает региональная прокуратура. Во время потасовки у подростка упал смартфон, а также выпал беспроводной наушник. Телефон повредился.



Напомним, что по закону, с 2021 года ни перевозчик, ни кондуктор не имеют права высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.