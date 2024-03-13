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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Потасовка в автобусе с подростком привела к проверке в Каменске-Уральском

Кондуктору из Каменска-Уральского грозит ответственность за драку с подростком

13 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI

Потасовка в автобусе с подростком привела к проверке в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском проводится проверка после публикации СМИ о незаконных действиях кондуктора по отношению к школьнику.

ЧП произошло 13 марта на остановке. Так, школьник сел в автобус №2. Он попытался оплатить проезд через терминал, но ничего не вышло. Наличных у него с собой не было. Тогда кондуктор потребовала, чтобы мальчик вышел.

Мальчик отказался выходить. После кондуктор побила ребенка, сообщает региональная прокуратура. Во время потасовки у подростка упал смартфон, а также выпал беспроводной наушник. Телефон повредился.

Напомним, что по закону, с 2021 года ни перевозчик, ни кондуктор не имеют права высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Ранее сообщалось, что две школьницы в Нижнем Тагиле устроили драку из-за парня.

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