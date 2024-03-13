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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Екатеринбурге наркологи бьют тревогу из-за увлечения школьников вейпами

Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами

13 марта 2024, 13:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге наркологи бьют тревогу из-за увлечения школьников вейпами

В Екатеринбурге среди школьников массово распространяется привычка курить вейпы или электронные сигареты. Показатель может достигать 40%.

Наркологи заявляют об опасности использования вейпов и электронных сигарет несовершеннолетними, однако в столице Среднего Урала по данным Свердловского областного медицинского колледжа, показатель распространенности может достигать 40%.

Особую тревогу наркологов вызывает тот факт, что плохой пример зачастую несовершеннолетним подают родители, которые сами курят вейпы в присутствии детей и не запрещают им делать это.

Вред от курения вейпов, по мнению наркологов, при этом недооценивают, хотя состав жидкостей для парения никто не контролирует, поэтому люди сами не знают, что именно они вдыхают.

Ранее о том, что происходит с легкими любителей попарить, рассказал патологоанатом.

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#Общество#Подростки#Родители#Курение#Электронные сигареты#Екатеринбург#Вейпы#Дарья Бобровицкая
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