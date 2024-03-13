Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Наркологи заявляют об опасности использования вейпов и электронных сигарет несовершеннолетними, однако в столице Среднего Урала по данным Свердловского областного медицинского колледжа, показатель распространенности может достигать 40%.
Особую тревогу наркологов вызывает тот факт, что плохой пример зачастую несовершеннолетним подают родители, которые сами курят вейпы в присутствии детей и не запрещают им делать это.
Вред от курения вейпов, по мнению наркологов, при этом недооценивают, хотя состав жидкостей для парения никто не контролирует, поэтому люди сами не знают, что именно они вдыхают.
Ранее о том, что происходит с легкими любителей попарить, рассказал патологоанатом.