Мама ребенка с СМА пикетирует в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам юриста семьи мальчика Юлии Липинской, Яна таким образом хочет добиться, чтобы Владимир Путин заметил семью и помог с получением нужного лекарства, сообщает Ура.ру.
Напомним, что Миша стал первым российским ребенком, у которого такую болезнь диагностировали в столь раннем жизненном этапе. Его мать и отец мечтают, чтобы мальчику дали определенное лекарство. Папа Миши также часто выходит на пикеты.
Ранее отец ребенка написал заявление на врачей в СК. он попросил возбудить в их отношении уголовные дела, так как они не представляют больному ребенку нужного лекарства.