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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Мама Миши Бахтина со СМА вышла на одиночный пикет в Екатеринбурге

Мама ребенка с СМА пикетирует в Екатеринбурге

13 марта 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney

Мама Миши Бахтина со СМА вышла на одиночный пикет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мама ребенка Миши Бахтина, который болен СМА, вышла на одиночный пикет.

По словам юриста семьи мальчика Юлии Липинской, Яна таким образом хочет добиться, чтобы Владимир Путин заметил семью и помог с получением нужного лекарства, сообщает Ура.ру.

Напомним, что Миша стал первым российским ребенком, у которого такую болезнь диагностировали в столь раннем жизненном этапе. Его мать и отец мечтают, чтобы мальчику дали определенное лекарство. Папа Миши также часто выходит на пикеты.

Ранее отец ребенка написал заявление на врачей в СК. он попросил возбудить в их отношении уголовные дела, так как они не представляют больному ребенку нужного лекарства.

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