tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Жительница Екатеринбурга рассказала подробности избиения ее сына толпой

Мать рассказала, как ее сына избила толпа в школе Екатеринбурга

13 марта 2024, 12:29
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга рассказала подробности избиения ее сына толпой

Мама мальчика, которого избила толпа детей, поделилась подробностями драки, которая произошла в школе в Екатеринбурге.

Потасовка случилась между пятиклассниками и первоклассником в школе №131. Все началось со словесного конфликта.

В какой-то момент несколько мальчиков схватили одного и стали его бить. По словам мамы пострадавшего, началось все с того, что один школьник оскорбил ее сына. Ребенок не смолчал, пишет Ура.ру.

Его держали, а пацан из его класса избивал, — сообщила мать.

В результате у мальчика диагностировали ушибы. Школьника свозили в больницу. Сейчас он в порядке. Департамент образования проводит проверку.

Ранее сообщалось, что два жителя села под Сысертью избили до смерти своего знакомого.

Живодер из Краснотурьинска повесил щенка на поводок и избил его
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина избил студента и двух женщин в Екатеринбурге в праздничный деньСотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле жестоко избил коллегу и сломал ему челюстьПьяные девушка и ее мать избили мужчину в Екатеринбурге. Он бросил девушку 8 марта
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Избиение#Нападение#Родители#Сын#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Департамент образования
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08
"