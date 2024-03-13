Мать рассказала, как ее сына избила толпа в школе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Потасовка случилась между пятиклассниками и первоклассником в школе №131. Все началось со словесного конфликта.
В какой-то момент несколько мальчиков схватили одного и стали его бить. По словам мамы пострадавшего, началось все с того, что один школьник оскорбил ее сына. Ребенок не смолчал, пишет Ура.ру.
Его держали, а пацан из его класса избивал, — сообщила мать.
В результате у мальчика диагностировали ушибы. Школьника свозили в больницу. Сейчас он в порядке. Департамент образования проводит проверку.
Ранее сообщалось, что два жителя села под Сысертью избили до смерти своего знакомого.