На 23 февраля россияне больше тратили на такси и покупку бытовой техники

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Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:07
Наибольший рост трат пришелся на услуги такси и магазины бытовой техники и электроники. При этом снизились покупки в строительных магазинах, маркетплейсах, ресторанах и автосервисах.
Владельцы банковских карт «Открытия» с 22 февраля по 25 февраля 2024 года совершили меньше покупок (-11%) и потратили меньше денег (-2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом зафиксирован резкий рост операций по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП). Количество и объем таких оплат выросли на 295% по сравнению с прошлым годом.
«Несмотря на рост трат в отдельных категориях, в целом мы не увидели увеличения расходов в праздничные февральские выходные. Заслуживает отдельного внимания рост объемов платежей за услуги такси — впервые за все время проведения наших исследований. Это связано как с целым рядом объективных экономических факторов, так и с общим состоянием дел в отрасли», — отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».
В преддверии 23 февраля и непосредственно в праздничный день наибольший рост трат был зафиксирован на услуги такси — в 1,5 раза по суммам расходов и на 27% по количеству заказов. Традиционно увеличились расходы магазинах бытовой техники и электроники — в 1,3 раза и на 4,5% соответственно.
Второй год подряд снижаются суммы покупок в строительных магазинах — на 23% и практически столько же в количестве (-20%). Клиенты стали меньше стали тратить и в маркетплейсах — на 15% по суммам и по количеству. В магазинах масс-маркет объем покупок стал меньше на 14%, а по количеству на 27%. Траты в автосервисах упали на 14% в объемах и на 10% по количеству. Неожиданно уменьшились расходы в кафе и ресторанах: на 7% в объемах и 14% по количеству.
*Исследование основано на анализе данных по банковским картам клиентов банка «Открытие» во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 22 февраля по 25 февраля 2023 года и с 22 февраля по 25 февраля 2024 года.