На «Розе Хутор» начался первый фестиваль горных курортов Евразии

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Планируется, что в событии примут участие более 150 экспертов.
Работу по созданию ЕАГК курорты «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан) начали еще в июне прошлого года. В ноябре к этому процессу присоединился азербайджанский курорт «Шахдаг». Объединение призвано создать платформу для развития туризма на территории Евразии, профессионального общения, распространения лучших практик и брендов горных курортов, пишет kp.ru.
Это мероприятие — в числе первых, которые запланированы в рамках ЕАГK. Оно призвано сплотить экспертов горнолыжной индустрии стран Евразии и приурочено к десятилетию сочинской Олимпиады.
Как заявил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский, данное мероприятие должно наглядно продемонстрировать, что можно сочетать самые разные форматы общения, а также создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога, что обязательно будет способствовать укреплению межгосударственных, экономических и культурных связей между странами-участницами.
В программу фестиваля вошли не только профессиональные дискуссионные площадки, но и культурные и образовательные мероприятия. Начало форуму положила дискуссионная сессия, посвященная развитию туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Эксперты обсудили множество вопросов отраслевой политики и регулирования, национальные особенности, а также общие вызовы, подходы к реализации проектов развития туристской инфраструктуры, аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ, опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ. В настоящее время особо охраняемые территории в РФ занимают 13,5% площадей всей страны и каждый год принимают свыше 14 млн гостей.
Деловую программу форума продолжили дискуссии профессионалов отрасли, представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов.
Торжественная церемония открытия фестиваля назначена на 14 марта в Горной Олимпийской деревне на Аллее флагов. 15 марта пройдут тематические мастер-классы и презентации курортов. Сессию «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК» проведет Центр компетенций в сфере туризма Роскачества. Заканчивается фестиваль 16 марта. В этот день команды — участницы Евразийского альянса горных курортов подведут итоги работы и обсудят дальнейший план действий.