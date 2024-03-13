На «Розе Хутор» начался первый фестиваль горных курортов Евразии

В программу фестиваля вошли не только профессиональные дискуссионные площадки, но и культурные и образовательные мероприятия. Начало форуму положила дискуссионная сессия, посвященная развитию туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Эксперты обсудили множество вопросов отраслевой политики и регулирования, национальные особенности, а также общие вызовы, подходы к реализации проектов развития туристской инфраструктуры, аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ, опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ. В настоящее время особо охраняемые территории в РФ занимают 13,5% площадей всей страны и каждый год принимают свыше 14 млн гостей.