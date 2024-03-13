Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов

В Екатеринбурге клининговая компания подала в суд на Уральский федеральный университет с требованием оплатить оказанные услуги по уборке на сумму 18 млн рублей. Требования истца суд удовлетворил, однако деньги подрядчик так и не получил. Об этом пишет Ural Mash.