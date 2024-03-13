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УрФУ задолжал клининговой компании 18 млн рублей за уборку

Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов

13 марта 2024, 14:16
Фото: 1MI

УрФУ задолжал клининговой компании 18 млн рублей за уборку

Университет не заплатил клининговой компании за оказанные услуги по уборке. Пока вернуть деньги у подрядчика не получается даже после решения суда в его пользу.

В Екатеринбурге клининговая компания подала в суд на Уральский федеральный университет с требованием оплатить оказанные услуги по уборке на сумму 18 млн рублей. Требования истца суд удовлетворил, однако деньги подрядчик так и не получил. Об этом пишет Ural Mash.

Контракт с УК «Сервис» вуз заключил в 2022 году. Изначально у фирмы возникли претензии к руководству университета: по факту сотрудникам приходилось убирать гораздо большую территорию, чем было оговорено. Кроме того, от них требовали заполнять большое количество отчетов.

После расторжения договора стороны решили вопрос в суде, который принял сторону бизнесменов, однако деньги вуз так и не выплатил.

Сегодня, по словам представителя УК «Сервис», в УрФУ убирается другой подрядчик, к которому у руководства вуза намного меньше претензий.

В Екатеринбурге предприятие заплатит сотруднику 5 млн рублей за производственную травму.

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#Экономика#Суд#Подрядчик#Контракт#Уборка#УрФУ#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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