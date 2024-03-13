Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В Екатеринбурге клининговая компания подала в суд на Уральский федеральный университет с требованием оплатить оказанные услуги по уборке на сумму 18 млн рублей. Требования истца суд удовлетворил, однако деньги подрядчик так и не получил. Об этом пишет Ural Mash.
Контракт с УК «Сервис» вуз заключил в 2022 году. Изначально у фирмы возникли претензии к руководству университета: по факту сотрудникам приходилось убирать гораздо большую территорию, чем было оговорено. Кроме того, от них требовали заполнять большое количество отчетов.
После расторжения договора стороны решили вопрос в суде, который принял сторону бизнесменов, однако деньги вуз так и не выплатил.
Сегодня, по словам представителя УК «Сервис», в УрФУ убирается другой подрядчик, к которому у руководства вуза намного меньше претензий.
В Екатеринбурге предприятие заплатит сотруднику 5 млн рублей за производственную травму.