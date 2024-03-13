Нутрициолог Тиханычева поделилась рецептом приготовления полезных блинов

Тиханычева советует ограничиться двумя штуками блинов в день, предпочтительно в первой половине дня, например, на завтрак. Лучше есть их чуть остывшими. Если не получается отказаться от «лишней» порции блинов, то можно сгладить последствия, следуя некоторым правилам. Например, не есть блины натощак. Тех, кто придерживается диеты или особого рациона питания, нутрициолог советует вернуться к обычному питанию за несколько дней до Масленицы. Также она рекомендует пить негазированную воду, чтобы уменьшить аппетит, и предпочитать блины с сытными начинками, чтобы избежать переедания, пишут «Известия».