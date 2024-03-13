Нутрициолог Тиханычева поделилась рецептом приготовления полезных блинов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Тиханычева советует ограничиться двумя штуками блинов в день, предпочтительно в первой половине дня, например, на завтрак. Лучше есть их чуть остывшими. Если не получается отказаться от «лишней» порции блинов, то можно сгладить последствия, следуя некоторым правилам. Например, не есть блины натощак. Тех, кто придерживается диеты или особого рациона питания, нутрициолог советует вернуться к обычному питанию за несколько дней до Масленицы. Также она рекомендует пить негазированную воду, чтобы уменьшить аппетит, и предпочитать блины с сытными начинками, чтобы избежать переедания, пишут «Известия».
Тиханычева говорит, что даже обычные блины можно сделать более безопасными для здоровья. Для этого она рекомендует изменить рецептуру: заменить молоко на воду или разбавить его водой, использовать цельнозерновую муку с витаминами и минералами, снизить количество сахара или заменить его на кокосовый.
Если вы хотите приготовить блины, полностью соответствующие принципам здорового питания, то, по словам специалиста, придется заменить почти все ингредиенты: обычное молоко на ореховое (кокосовое, миндальное, кедровое), обычную муку на муку из зеленой гречки или чечевицу, сахар на запеченные яблоки, морковь или тыкву, а обычное масло для жарки на топленое масло или гхи.
Начинка также играет важную роль. Вместо сладкого варенья или сгущенки можно выбрать ореховый йогурт, тушеную бруснику или чернику, тушеную капусту или мясной фарш. Тиханычева предлагает также рассмотреть другие варианты начинок, например, тушеную капусту с морковью, щучью или красную икру, печень трески.