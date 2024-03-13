ПФР отказался выдать вовремя кресло-коляску девочке из поселка Белоярский

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В прокуратуре провели проверку после того, как законный представитель девочки написал заявление о том, что пенсионный фонд нарушает ее социальные права.
Во время курса реабилитации девочке необходимо пользоваться креслом-коляской, а данное оборудование ей вовремя не было предоставлено, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.
По результатам проверки ведомство постановило выдать ребенку коляску. Пенсионный фонд выполнил обязательство, и девочка получила необходимое оборудование.
Напомним, в Североуральске молодого человека с инвалидностью трудоустроили после вмешательства прокуратуры. Ранее его не брали на работу, несмотря на то, что он окончил колледж по целевому направлению.