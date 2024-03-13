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Прокуратура обязала пенсионный фонд выдать коляску девочке из поселка Белоярский

ПФР отказался выдать вовремя кресло-коляску девочке из поселка Белоярский

13 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI

Прокуратура обязала пенсионный фонд выдать коляску девочке из поселка Белоярский

Пенсионный фонд выдаст коляску 12-летней девочке из поселка Белоярский в Свердловской области.

В прокуратуре провели проверку после того, как законный представитель девочки написал заявление о том, что пенсионный фонд нарушает ее социальные права.

Во время курса реабилитации девочке необходимо пользоваться креслом-коляской, а данное оборудование ей вовремя не было предоставлено, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

По результатам проверки ведомство постановило выдать ребенку коляску. Пенсионный фонд выполнил обязательство, и девочка получила необходимое оборудование.

Напомним, в Североуральске молодого человека с инвалидностью трудоустроили после вмешательства прокуратуры. Ранее его не брали на работу, несмотря на то, что он окончил колледж по целевому направлению.

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#Общество#Прокуратура#Девочка#Постановление#Коляска#Пенсионный фонд#Поселок#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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