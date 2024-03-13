Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области

Напомним, в дни проведения выборов президента каждый свердловчанин 18+ сможет принять участие в познавательной викторине «Опорный край», посвященной 90-летию родного края. Для успешного прохождения заданий не потребуются специальных знаний: все вопросы будут касаться хорошо известных событий и исторических деятелей. За участие в проекте, каждый житель региона получит памятную медаль и уникальный номер. Его необходимо будет направить в виде СМС на единый телефонный номер именно в день участия в интеллектуальном соревновании.