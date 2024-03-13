Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как стало известно, по всей Свердловской области в дни выборов заработают 2 446 избирательных участков, на которых будет более 25 тысяч специалистов и наблюдателей. Порядка 1858 пунктов голосования оборудуют пандусами и кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями. Большая часть от общего числа локаций — 2124 — разместится на первых этажах зданий. За безопасность граждан отвечают сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что все точки проведения голосования украсят соответствующей символикой.
Свердловская область стала одним из 29 регионов России, где появилась возможность проголосовать на выборах президента дистанционно — через портал Госуслуг. Помимо этого, до 14:00 воскресенья, 17 марта, избиратели при наличии уважительной причины (инвалидность, болезнь, уход за больным) могут подать заявление о голосовании вне пункта выборов — на дому.
Напомним, в дни проведения выборов президента каждый свердловчанин 18+ сможет принять участие в познавательной викторине «Опорный край», посвященной 90-летию родного края. Для успешного прохождения заданий не потребуются специальных знаний: все вопросы будут касаться хорошо известных событий и исторических деятелей. За участие в проекте, каждый житель региона получит памятную медаль и уникальный номер. Его необходимо будет направить в виде СМС на единый телефонный номер именно в день участия в интеллектуальном соревновании.
Уже 12 апреля 2024 года будут выбраны обладатели ценных подарков. Выбор пройдет честно и открыто с использованием генератора случайных чисел в прямом эфире телеканала ОТВ и трансляцией в интернете.
Участники викторины станут обладателями одного из 2165 ценных подарков. Среди них: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич», 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, а также 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробности участия и порядка вручения ценный подарков можно узнать на сайте опорныйкрай.рф.