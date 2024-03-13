tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области

Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области

13 марта 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Организаторы выборов президента РФ в Свердловской области завершают подготовку избирательных участков к голосованию, которое пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Как стало известно, по всей Свердловской области в дни выборов заработают 2 446 избирательных участков, на которых будет более 25 тысяч специалистов и наблюдателей. Порядка 1858 пунктов голосования оборудуют пандусами и кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями. Большая часть от общего числа локаций — 2124 — разместится на первых этажах зданий. За безопасность граждан отвечают сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что все точки проведения голосования украсят соответствующей символикой.

Фото: Свердловский избирком

Свердловская область стала одним из 29 регионов России, где появилась возможность проголосовать на выборах президента дистанционно — через портал Госуслуг. Помимо этого, до 14:00 воскресенья, 17 марта, избиратели при наличии уважительной причины (инвалидность, болезнь, уход за больным) могут подать заявление о голосовании вне пункта выборов — на дому.

Ветеран ВОВ примет участие в выборах президента России на дому
Узнать подробнее

Напомним, в дни проведения выборов президента каждый свердловчанин 18+ сможет принять участие в познавательной викторине «Опорный край», посвященной 90-летию родного края. Для успешного прохождения заданий не потребуются специальных знаний: все вопросы будут касаться хорошо известных событий и исторических деятелей. За участие в проекте, каждый житель региона получит памятную медаль и уникальный номер. Его необходимо будет направить в виде СМС на единый телефонный номер именно в день участия в интеллектуальном соревновании.

Уже 12 апреля 2024 года будут выбраны обладатели ценных подарков. Выбор пройдет честно и открыто с использованием генератора случайных чисел в прямом эфире телеканала ОТВ и трансляцией в интернете.

Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»
Узнать подробнее

Участники викторины станут обладателями одного из 2165 ценных подарков. Среди них: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич», 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, а также 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробности участия и порядка вручения ценный подарков можно узнать на сайте опорныйкрай.рф.

Организаторы викторины «Опорный край» рассказали об особенностях вручения подарков
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Россия#Свердловская область#Безопасность#Выборы президента#Смартфоны#Заявление#Голосование#Квартиры#Избирательные участки#Наблюдатели#Госуслуги#Викторина#Правоохранительные органы#Знания#Медаль#Мотоциклы#Символика#Екатеринбург#Автомобили#Пандусы#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08
"