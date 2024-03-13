Предложить идеи по благоустройству можно на «горячую линию» в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По номеру ответят специалисты Минэнергетики. У оператора можно спросить, что и когда будет благоустроено в регионе, поделиться своим мнением и рассказать о том, как поживают ранее благоустроенные территории.
Звонить по телефону 8 (343) 312-02-33 предлагается в будние дни с 9:00 до 18:00. Напомним, что 55 общественных пространств власти планируют благоустроить к следующему году.
Ранее сообщалось, что в Историческом сквере Екатеринбурга «потекла» плитка за 5 млн рублей.