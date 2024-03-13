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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Свердловской области открылась «горячая линия» о благоустройстве

Предложить идеи по благоустройству можно на «горячую линию» в Свердловской области

13 марта 2024, 12:06
Фото: 1MI

В Свердловской области открылась «горячая линия» о благоустройстве

В Свердловской области заработала «горячая линия» по формированию комфортной городской среды. Позвонить на нее может любой желающий.

По номеру ответят специалисты Минэнергетики. У оператора можно спросить, что и когда будет благоустроено в регионе, поделиться своим мнением и рассказать о том, как поживают ранее благоустроенные территории.

Звонить по телефону 8 (343) 312-02-33 предлагается в будние дни с 9:00 до 18:00. Напомним, что 55 общественных пространств власти планируют благоустроить к следующему году.

Ранее сообщалось, что в Историческом сквере Екатеринбурга «потекла» плитка за 5 млн рублей.

Площадь у памятника Героям ВОВ благоустроят в поселке под Нижним Тагилом
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