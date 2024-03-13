Предприятие в Екатеринбурге заплатит более 5 млн работнику за травму головы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В день происшествия мужчина упал на бетонную поверхность. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Горожанину оформили вторую группу инвалидности, а также экспертиза установила, что он утратил трудоспособность на 80%. Во время проверки надзорный орган выявил серьезные нарушения в охране труда на заводе.
После этого в суд был направлен иск с требованием взыскать в пользу пострадавшего сотрудника компенсацию. Суд, рассмотрев обращение, вынес постановление о выплате более пяти миллионов рублей.
Напомним, в Полевском пожилая женщина отсудила у управляющей компании 400 тысяч рублей после падения на скользком тротуаре, из-за чего у него был перелом ноги.