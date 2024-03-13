tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Предприятие в Екатеринбурге заплатит более 5 млн работнику за травму головы

Предприятие в Екатеринбурге заплатит более 5 млн работнику за травму головы

13 марта 2024, 11:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд взыскал с предприятия более пяти миллионов рублей за травму сотрудника. Инцидент произошел в ноябре 2021 года.

В день происшествия мужчина упал на бетонную поверхность. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Горожанину оформили вторую группу инвалидности, а также экспертиза установила, что он утратил трудоспособность на 80%. Во время проверки надзорный орган выявил серьезные нарушения в охране труда на заводе.

После этого в суд был направлен иск с требованием взыскать в пользу пострадавшего сотрудника компенсацию. Суд, рассмотрев обращение, вынес постановление о выплате более пяти миллионов рублей.

Напомним, в Полевском пожилая женщина отсудила у управляющей компании 400 тысяч рублей после падения на скользком тротуаре, из-за чего у него был перелом ноги.

Жительница Екатеринбурга отсудила у школы балета 97 тысяч рублей за пропущенные уроки
Узнать подробнее
Читайте также:
Стоматология в Реже выплатит пациентке 250 тысяч за перелом челюстиЖитель Екатеринбурга отсудил почти 120 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за травмуФонд ОМС в Екатеринбурге взыскал с осужденного более 60 тысяч за лечение потерпевшего
#Происшествия#Травма#Прокуратура#Суд#Деньги#Сотрудник#Иск#ЧП#Предприятие#Взыскание#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08
"