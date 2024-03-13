Ремонт дорог на девяти улицах запланирован в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В общей сложности рабочие отремонтируют 203,9 тысяч квадратных метров за миллиард рублей. По данным администрации, конец мая — лучшее время для замены асфальта в связи с определенными погодными условиями.
Ремонт состоится на удице Московская, Крауля, Малышева, Студенческая, Восточная. В список пошли еще некоторые дорожные участки. Кроме того, там обновят светофорные объекты.
Ранее сообщалось, что временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле.