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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

В Екатеринбурге отремонтируют дороги на девяти улицах

Ремонт дорог на девяти улицах запланирован в Екатеринбурге

13 марта 2024, 12:15
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отремонтируют дороги на девяти улицах

На девяти улицах Екатеринбурга пройдут ремонтные работы. Все они запланированы на вторую декаду мая этого года.

В общей сложности рабочие отремонтируют 203,9 тысяч квадратных метров за миллиард рублей. По данным администрации, конец мая — лучшее время для замены асфальта в связи с определенными погодными условиями.

Ремонт состоится на удице Московская, Крауля, Малышева, Студенческая, Восточная. В список пошли еще некоторые дорожные участки. Кроме того, там обновят светофорные объекты.

Ранее сообщалось, что временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле.

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#Свердловская область#Город#Ремонт#Ремонт дорог#Асфальт#Погодные условия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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