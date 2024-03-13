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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Семья погибшего на СВО жителя Нижнего Тагила отсудила 1,5 млн за его смерть

Семья из Нижнего Тагила добилась выплаты в 1,5 млн за смерть погибшего на СВО

13 марта 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney

Семья погибшего на СВО жителя Нижнего Тагила отсудила 1,5 млн за его смерть

Суд в Нижнем Тагиле признал, что семья, подавшая иск, должна получить выплату за погибшего на СВО военного. Сумма выплаты составляет 1,5 миллиона.

Так, военный Михаил погиб 3 ноября 2023 года в ЛНР после призыва в ряды ВС РФ. Его смерть не была прямо связана с боевыми действиями, поэтому его родным сперва отказали в выплате. Тогда они обратились в суд.

По данным Ленинского райсуда, мужчина умер во время прохождения военной службы. В момент наступления смерти он был трезв. Суд постановил, что семья погибшего должна получить выплату.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отсудила у школы балета 97 тысяч рублей за пропущенные уроки.

В Екатеринбурге суд отказал осужденному за крупную взятку банкиру в снятии судимости
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