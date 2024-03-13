Семья из Нижнего Тагила добилась выплаты в 1,5 млн за смерть погибшего на СВО

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Так, военный Михаил погиб 3 ноября 2023 года в ЛНР после призыва в ряды ВС РФ. Его смерть не была прямо связана с боевыми действиями, поэтому его родным сперва отказали в выплате. Тогда они обратились в суд.
По данным Ленинского райсуда, мужчина умер во время прохождения военной службы. В момент наступления смерти он был трезв. Суд постановил, что семья погибшего должна получить выплату.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отсудила у школы балета 97 тысяч рублей за пропущенные уроки.